Эксперт по технологиям стартап-фирмы: „Нехватка инженеров-электронщиков ведет к стагнации в Эстонии“

Резюме Алари Ротка впечатляет. Помимо студенческой Формулы, он участвовал в проекте ускорителя нейтронов ESS (European Spallation Source). А именно, в городе Лунд в Швеции строится самый мощный в мире ускоритель нейтронов, позволяющий изучать различные вещества на молекулярном уровне. „В строительстве ускорителя нейтронов участвуют несколько стран и университетов со всей Европы. Команде TalTech предстояло разработать среду обмена данными, чтобы данные поступали от датчиков к серверам ускорителя. Для этого нужно было создать очень специфическое электронное решение“, — говорит Алари, который к тому же написал магистерскую работу по этой теме. Он также участвовал в разработке суперконденсаторов в Skeleton Technologies и в настоящее время является техническим руководителем по электронике в технологической компании Kõu Mobility grupp.

Алари считает, что, становясь инженером-электронщиком, чрезвычайно важно с самого начала иметь помимо теории достаточно возможностей для практических занятий. Ему повезло – уже на втором курсе университета появилась возможность присоединиться к знаменитому студенческому проекту „Формулы“, где студенты с нуля строят болид гоночной формулы. „Я попал в команду электронщиков Формулы. И, хотя на первом курсе мне приходилось заниматься такими работами, которые не имели решающего значения, я все же смог тогда многому научиться. Во время самого проекта у нас, разумеется, были наставники, но многое делали сами, а команда была не такая большая, чтобы были лишние помощники“. Но, несмотря на трудности, Алар все больше и больше интересовался электроникой, и постепенно все свое свободное время он стал посвящать проекту, занимаясь им и днем, и ночью. В последующие разы обязанности стали более ответственными и в общей сложности Алари участвовал в студенческой Формуле три сезона.

Любимым предметом Алари была физика, и он до сих пор считает, что именно заразительный энтузиазм его учителя физики в конечном итоге превратил его в инженера-электронщика. „Наш учитель не ограничивался сухим текстом, а показывал во всех возможных случаях, как происходит то или иное физическое явление. Не боясь быть комичным – ведь во время демонстрации учитель мог свеситься через стул и покрутиться или сделать что-то еще необычное. Это была, конечно, шутка, но в конце концов физика стала понятна“, — вспоминает Алари, который поступил в Таллиннский Технический Университет после окончания средней школы. Когда он прошел компьютерные системы по программе бакалавра, то отправился за степенью магистра в области электроники.

Как далеко могут зайти технологии и является ли идея триумфа роботов пугающей или потрясающей? Алари признает, что до сих пор думает, что это круто. „Конечно, риски необходимо снижать уже на этапе разработки продукта. Инженерам приходится становиться все более творческими и дальновидными“, — говорит эксперт по электронике.

По словам Алари, распространенное заблуждение о секторе электроники состоит в том, что от идеи до первого прототипа всегда проходит много времени. „На самом деле, это довольно легкая часть. Проблематичен следующий этап, когда этот продукт нужно сделать надежным, соответствующим стандартам и пригодным для массового производства. И далее продолжается дальнейшее развитие. В мире нет электронного продукта, который нельзя было бы улучшить“, — убежден он.

Предприятия группы Kõu Mobility (Comodule, Tuul, Äike и Ampler) занимаются разработкой и развитием электро- велосипедов и самокатов, их прокатом и подключением к интернету. „Зеленые технологии становятся все более и более важными, и инженеров-электронщиков ждет много интересной работы в будущем“, — считает Алари, который видит пример такой работы в своей нынешней деятельности. „Возьмем, например, решения по подключению электровелосипедов к интернету. Хотя решения уже существуют, но их постоянное развитие продолжается. Сначала откуда-то постоянно приходят новости о новых мобильных технологиях, а потом нам приходится знакомиться с новой разработкой – ведь в какой-то момент наши решения должны соответствовать этим нововведениям. Во-вторых, мы также хотим сделать наш продукт еще лучше, чтобы его можно было найти как можно точнее с помощью GPS, чтобы он был совместим с приложением для блокировки и разблокировки, чтобы он позволял обновлять программное обеспечение по воздуху или проверять велосипедные фары“, — перечисляет он. „Возможность получать и отправлять данные стала общей чертой новых технологических решений. Услуги по аренде электротранспорта — это хороший пример того, как связь с сетью стала критически важной частью технологий“.

В Эстонии было основано множество предприятий и стартапов мирового уровня в области электроники, и все они заинтересованы в увеличении числа сотрудников. „Молодежь немного побаивается предметов, связанных с электроникой, они боятся, что это будет очень сложно. На самом деле, вам не нужно быть гением, чтобы изучать электронику. Должны быть интерес, последовательность и практическая сторона. Ничто не учит лучше, чем экспериментирование“, — подтверждает Алари и добавляет, что эта профессия требует определенного терпения.

При разработке электронного оборудования надо быть готовым к тому, что не всегда все получается так, как хочется. У Алари были случаи, когда что-то не работало неделями, и в конце концов идея терпела крах. „Порой ошибка настолько загадочна, что ее просто невозможно найти! Мне помогает, если я откладываю эту разработку на некоторое время и вместо этого займусь другими темами. Затем я возвращаюсь к старой задаче и вдруг вижу, что ошибка смотрит прямо на меня“.

Без электроники уже не обойтись

По словам Алара, у молодых людей появится смелость изучать электронику и телекоммуникации, если начать пробуждать интерес к этой области как можно раньше. „Почему бы не обучать программированию и более простым решениям в электронике уже на уровне начальной школы. Но не сухо и теоретически – время от времени что-то все же надо взрывать на занятиях“, — подчеркивает он необходимость практических примеров и увлекательных экспериментов. По словам Алари, области электроники имеют прямое отношение к истории успеха Эстонии: „Если в Эстонии не будет инженеров, специалистов по электронике, телекоммуникации, то мы перейдем в стадию стагнации. Не будут появляться новые решения, они станут для нас очень дорогими и потребуют времени. Или мы начнем покупать их за большие деньги, и наш прежний статус технологической страны канет в Лету“.

Потому что одно очевидно для всех – электроники везде становится все больше и больше. „Если говорить даже о велосипеде — на протяжении десятилетий это было примерно одно и то же транспортное средство, которое нужно было приводить в движение своей силой, чтобы двигаться вперед. И теперь у него может быть электродвигатель и электроника. То есть мир развивается — даже велосипед можно изобрести заново!“ - усмехается Алари.