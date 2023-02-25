Эстония хочет отказаться от большей части заказанных 1,3 млн доз вакцины

Согласно подписанному с Pfizer договору, в Эстонию должны поступить еще более 1,3 миллиона доз вакцины против коронавируса, но Эстония, вероятно, больше не нуждается в таком количестве вакцин, и хотела бы максимально сократить их количество. Поскольку контракт был подписан в рамках совместных закупок Европейского союза, Европейская комиссия в настоящее время ведет переговоры с производителем фармацевтической продукции об изменении условий контракта.