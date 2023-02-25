Эстония хочет отказаться от большей части заказанных 1,3 млн доз вакцины(12)
В настоящее время Эстония ведет переговоры с Европейской комиссией об изменении подписанного с Pfizer договора, согласно которому в Эстонию должны поступить еще 1,3 миллиона доз вакцины против коронавируса. Эстония хочет отказаться от максимально возможного количества доз, пишет ERR.
Согласно подписанному с Pfizer договору, в Эстонию должны поступить еще более 1,3 миллиона доз вакцины против коронавируса, но Эстония, вероятно, больше не нуждается в таком количестве вакцин, и хотела бы максимально сократить их количество. Поскольку контракт был подписан в рамках совместных закупок Европейского союза, Европейская комиссия в настоящее время ведет переговоры с производителем фармацевтической продукции об изменении условий контракта.
По словам руководителя отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел Хели Лаарманн, переговоры ведутся по продолжительности договора, возможного сокращения количества доз, которые еще предстоит доставить, и цены доз.