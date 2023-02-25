ВИДЕО | Ильмар Рааг: Странные ощущения. Кажется, в Эстонии всё прекрасно, но в это же время в Украине трагедия

„Очень странные ощущения. С одной стороны, всё так прекрасно, все-таки праздник для нас. С другой стороны, почти с каждым мы говорим об Украине. В этом смысле кажется, что Эстонии всё хорошо, а в целом в мире как-то не хорошо“, - сказал Ильмар Рааг журналистам rusDelfi во время президентского приема.

На вопрос, когда, по его мнению, закончится война, он ответил: "Я думаю, что в этом году она еще не закончится. Что дальше будет - не знаю. Если там возникнет патовая ситуация, где ни одна из сторон не сможет продвигаться, то это останется на долгие годы“.

В этот день ровно год назад Ильмар Рааг принимал участие в миссии в Африке вместе с эстонской армией. "Утром мы проснулись и думали, пусть даже в Африке, но мы будем, как все, торжественно отмечать наш праздник. А потом сказали, что в Украине началась война. И был даже такой момент, что мы думали, что всех эстонских солдат пошлют обратно в Эстонию. Но потом нам сказали, что война останется только на территории Украины“, - вспоминает он.

Ильмар Рааг рассказал, что продолжает общаться с некоторыми своими российскими друзьями, с которыми он когда-то работал во время съемок. "У них очень тяжелая ситуация, кто-то из них уехал уже. Но это вопрос позора, это смута, никто не знает, что дальше будет. Несмотря на то, что в Украине сейчас трагедия, это может еще трагичнее обернуться для России в дальнейшем“. Режиссер добавил, что может назвать 30% населения России, которые, согласно опросам, выступали против войны, своими друзьями.

Подробнее - в нашем видео!