Андрус Ансип: иногда мне кажется, что руководители России ведут себя как алкоголики

Он также выразил надежду, что война в Украине скоро закончится. "Иногда я чувствую, что руководители в России [ведут себя] как алкоголики: когда трезвые, тогда принимают разумные решения, поведение у них как у нормального человека. Но последнее время чувствуется, что там злоупотребляют алкогольными напитками, а как нетрезвые люди, они могут делать всякие сумасшедшие вещи. И тогда их никто не может понять“