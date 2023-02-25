Новости Эстонии
25.02.2023, 14:39

Андрус Ансип: иногда мне кажется, что руководители России ведут себя как алкоголики

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На президентском приеме корреспонденты RusDelfi спросили у Андруса Ансипа, влияют ли события в Украине на его настроения в День независимости Эстонии.

"Настроение хорошее. Мои внучки были утром у башни Длинный Герман, потом смотрели парад, сфотографировались все вместе“, - рассказал Андрус Ансип.

Он также выразил надежду, что война в Украине скоро закончится. "Иногда я чувствую, что руководители в России [ведут себя] как алкоголики: когда трезвые, тогда принимают разумные решения, поведение у них как у нормального человека. Но последнее время чувствуется, что там злоупотребляют алкогольными напитками, а как нетрезвые люди, они могут делать всякие сумасшедшие вещи. И тогда их никто не может понять“

Подробнее - в нашем видео!

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