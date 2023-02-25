Эстонские коровы дают больше всего молока в Европе

На начало года под контролем находилось 81 020 дойных коров, из них 87,3% принадлежат к голштинской породе. В среднем по стране надои молока на одну корову составили 10 628 кг, что на 144 кг больше, чем годом ранее.

Коров красной степной породы осталось менее 10 000

Больше всего заводчиков красных коров представлено в Вильяндимаа (8), Сааремаа (8) и Тартумаа (7). Лидерами по поголовью данной породы являются Вильяндимаа (1473 коров), Валгамаа (1249) и Йыгевамаа (1000). В двух стадах Valjala POÜ и Kõljala POÜ коровы красной породы дали в прошлом году более 12 тонн молока.

Шесть больших стад голштинской породы

Всего в Эстонии насчитывается около 26 867 коров голштинской породы. За год поголовье коров этой породы увеличилось на 960 голов.

Больше всего заводчиков черно-пестрых коров было в Ляэне-Вирумаа (13), Ярвамаа (7), Пярнумаа (6) и Сааремаа (5). Шесть компаний имели в своих стадах более тысячи голштинских коров. Крупнейшими стадами голштинской породы являются AS Väätsa Agro (2616), OÜ Estonia (2187) и OÜ Halinga (1619). Среднее количество голштинских коров в лучших стадах составило 537 голов.

По молочной продуктивности удои стад составили 11 527-14 198 кг.

Какая порода лучше?

Как видно, в Эстонии представлены коровы как красной, так и голштинской породы. Хотя по содержанию молочного жира и белка лучшие показатели у коров красной породы.

По словам руководителя Härjanurme Mõisa OÜ Лео Хансена, признанного лучшим животноводом этого года, у молочного скотоводства в Эстонии хорошие перспективы и он верит, что в этот сектор определенно стоит инвестировать.