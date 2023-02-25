Стали известны детали компромисса ЕС по санкциям против РФ

В тот же день США объявили о новых санкциях против России, а также о штрафных мерах в отношении лиц и компаний в третьих странах, направленных на снижение способности Москвы уклоняться от уже действующих ограничений. Новые санкции, которые нацелены на банки, горнодобывающую и оборонную промышленность, затронут „более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают войну России“, - говорится в заявлении Белого дома. В РФ под санкции подпадут более десяти „финансовых учреждений вместе с партнерами, а также российские официальные лица и органы, нелегитимно действующие на территории Украины“.