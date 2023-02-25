ВИДЕО | Юри Ратас о вчерашнем происшествии: Да, я упал в обморок, меня отвезли в ЭМО и сделали все анализы

Он поблагодарил всех, кто переживал за него.

„Вчера я потерял сознание на приеме у президента“, - заявил лидер Центристской партии. Ему тут же помогли и оказали первую помощь.

Скорая помощь отвезла Ратаса в ЭМО. „Были сделаны разные анализы, всё в порядке, отправили домой“, — сказал Ратас.

Он подтвердил, что сегодня чувствует себя намного лучше, и желает всем хороших выходных.

Юри Ратас потерял сознание посреди вчерашнего мероприятия. По словам журналистов, которые были свидетелями происшествия, неожиданно раздался грохот и они увидели лежащего на полу Ратаса. Окружающие сразу же бросились ему помогать. Ратаса быстро окружили, чтобы закрыть его от любопытных взглядов.