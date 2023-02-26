26.02.2023, 08:00
ФОТО И ВИДЕО | Большая дуэль. Кая Каллас Мартину Хельме: Математика никогда не была твоей сильной стороной(118)
В воскресенье вечером в 18.30 на Delfi пройдут масштабные дебаты между лидерами Партии реформ и EKRE. Смотрите прямую трансляцию на странице RusDelfi с синхронным переводом тезисов и аргументов политиков на русский язык.
В 18.30 на странице нашего портала председатель ЕКРЕ Мартин Хельме и лидер Партии реформ Кая Каллас скрестят шпаги аргументов в борьбе за свое видение будущего Эстонии.
Почти два месяца политические партии вели активную предвыборную кампанию. Политики, стремящиеся в Рийгикогу, обсуждали всевозможные вопросы в рамках различных дебатов как на каналах Delfi, так и в других СМИ Эстонии.