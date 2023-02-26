ФОТО И ВИДЕО | Большая дуэль. Кая Каллас Мартину Хельме: Математика никогда не была твоей сильной стороной

В 18.30 на странице нашего портала председатель ЕКРЕ Мартин Хельме и лидер Партии реформ Кая Каллас скрестят шпаги аргументов в борьбе за свое видение будущего Эстонии.

Почти два месяца политические партии вели активную предвыборную кампанию. Политики, стремящиеся в Рийгикогу, обсуждали всевозможные вопросы в рамках различных дебатов как на каналах Delfi, так и в других СМИ Эстонии.

Есть признаки того, что после выборов либо Партия реформ, либо EKRE, скорее всего, будут играть решающую роль в определении направления развития Эстонии.