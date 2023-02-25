25.02.2023, 09:45
ВИДЕО | Осиновский о Дне независимости Эстонии: сегодня это более оптимистичный праздник, чем год назад(7)
На президентском приеме корреспонденты RusDelfi спросили у Евгения Осиновского, омрачает ли праздник тот факт, что День независимости Эстонии теперь связан с годовщиной нападения России на Украину.
"Однозначно это дает контекст нашему Дню рождения. Но с другой стороны, сегодня более оптимистичный праздник, чем год назад. День рождения нашей Эстонии всегда останется 24 февраля, так что всех поздравляю с праздником", - сказал Евгений Осиновский.
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