ВИДЕО | Осиновский о Дне независимости Эстонии: сегодня это более оптимистичный праздник, чем год назад

"Однозначно это дает контекст нашему Дню рождения. Но с другой стороны, сегодня более оптимистичный праздник, чем год назад. День рождения нашей Эстонии всегда останется 24 февраля, так что всех поздравляю с праздником", - сказал Евгений Осиновский.