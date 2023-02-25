ВИДЕО | Мария Юферева-Скуратовски: никому в этом мире нельзя расслабляться

"Противоречивые чувства. С одной стороны, мы празднуем день рождения Эстонии, 105-летие, а с другой стороны, теперь этот праздник всегда будет и датой, когда Россия совершила нападение на Украину. Поэтому в этот день можно задуматься о том, что независимость - это не что-то само собой разумеющееся, а то, что на самом деле является большой ценностью. Мне очень понравилось, как президент сказал, что мы здесь, в Эстонии, находимся все в одной лодке - и хорошие люди, и не очень хорошие люди, и, скажем так, безгрешные, и те, за кем числятся какие-то грешки. И вот этот вот момент принятия всех, осознание того, что все мы разные, но мы все в одной лодке, очень важен“, - сказала Мария.