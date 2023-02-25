ВИДЕО | Ольга Селищева: Школа Свободы делает украинских детей счастливыми

„Это 24 февраля — явно другое. С учетом того, что мы сейчас работаем с ребятами, которые приехали сюда из-за того, что произошло год назад. Мы видели, как им тяжело, особенно последнюю неделю. С одной стороны они испытывают большую грусть и тревогу, с другой стороны они принимают Эстонию как второй дом, знакомятся с традициями , — рассказывает RusDelfi Ольга Селищева. — Радость и грусть: два чувства одновременно“.

С каждым днем Ольга все больше уверена в том, что Школа Свободы необходима. „Школа делает этих детей счастливыми. Мы не можем заменить дом, но буквально вчера дети написали о том, что Эстония — их второй дом. И я думаю, что Школа Свободы этому непременно поспособствовала“.

Главным отличием Школы Свободы Ольга считает то, что здесь можно получить украинский язык. „Ребята учатся частично на украинском, частично на эстонском, на русском языке занятий нет.

„Мы думали над тем, что дать возможность выбрать изучать предмет, но у детей такого желания не возникло“,

„Сейчас мы видим, даже после окончания войны что у всех возможно уехать из Эстонии не будет, к сожалению — не у всех есть дом, куда возвращаться. Мы будем поддержкой для тех ребят, для тех семей, которые здесь останутся“.

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