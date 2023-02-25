ВИДЕО | Алика Милова на президентском приеме: Скоро выйдет альбом, где обязательно будет несколько песен на русском языке(1)
Алика Милова, победительницей конкурса „Эстония ищет суперзвезду“ и Eesti Laul, будет представлять Эстонию в этом году на песенном конкрурсе „Евровидение“. Певица в первый раз на президентском приеме, и корреспонденты RusDelfi поговорили о предстающем конкурсе, волнении и привилегии русского языка.
„Поскольку я являюсь музыкальным человеком, меня больше всего вдохновила на президентском приеме музыка и концерт, — рассказала RusDelfi Алика. — Для меня этот концерт был полон эмоций“.
Волнения перед Евровидением нет, признается Алика. „Стараюсь воспринимать это мероприятие, даже не конкурс, как возможность, которая дается не один раз, конечно, можно потом каждый год. Но этот первый заветный раз — самый захватывающий и эмоциональный. Для меня очень важно не потерять эту грань „от страха до веселья“. Страха не существует, я выложусь на все сто! Все остальное — в руках зрителей и жюри“.
Алика делится, что старается и искренне хочет стать объединяющим фактором среди русскоязычных и эстоноязычных жителей Эстонии.
„Я считаю привилегией, что я являюсь человеком, который родился с русским языком. В ближайшее время, когда выйдет альбом, там обязательно будет пару песен на русском языке“.