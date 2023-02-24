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Новости Эстонии
24.02.2023, 21:54
ГАЛЕРЕЯ | На президентском приеме танцуют все!
(3)
Андрус Ансип танцует на президентском приеме
ФОТО:
Tiit Blaat
|
Delfi Meedia
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В концертном зале „Эстония“ после торжественной части начались танцы.
Смотрите галерею!
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(3)
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