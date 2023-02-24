Новости Эстонии
24.02.2023, 21:54

ГАЛЕРЕЯ | На президентском приеме танцуют все!

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Андрус Ансип танцует на президентском приеме
Андрус Ансип танцует на президентском приеме
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В концертном зале „Эстония“ после торжественной части начались танцы.

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