Элегантно! Во что оделись президент с супругой для торжественного приема?

Президент Алар Карис в вечер 105-й годовщины Эстонской Республики надел фрак и, как это принято в таких торжественных случаях, Цепь ордена Государственного герба, которая является символом президентской власти.

Супруга президента республики носит работу Альдо Ярвсоо. Модельера вдохновила многолетняя работа Сирье Карис по сохранению и поддержанию национального наследия Эстонии.

Комплект украшений собран из серег, созданных Танелем Веенре, и браслета, который придумала Кадри Мяльк. Она была всемирно известным эстонским дизайнером ювелирных украшений. Скончалась в начале 2023 года.

Специально для броши Танель Веенре создал серьги, в память о Кадри Мяльк, которые выполнены с современным подходом. Ювелирный комплект Сирье Карис уникален и украшен Херкимерскими алмазами (кристаллы горного хрусталя природной огранки).