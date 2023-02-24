Элегантно! Во что оделись президент с супругой для торжественного приема?(9)
Посмотрите, какой элегантный образ подобрала президентская чета в этом году.
Президент Алар Карис в вечер 105-й годовщины Эстонской Республики надел фрак и, как это принято в таких торжественных случаях, Цепь ордена Государственного герба, которая является символом президентской власти.
Супруга президента республики носит работу Альдо Ярвсоо. Модельера вдохновила многолетняя работа Сирье Карис по сохранению и поддержанию национального наследия Эстонии.
Комплект украшений собран из серег, созданных Танелем Веенре, и браслета, который придумала Кадри Мяльк. Она была всемирно известным эстонским дизайнером ювелирных украшений. Скончалась в начале 2023 года.
Специально для броши Танель Веенре создал серьги, в память о Кадри Мяльк, которые выполнены с современным подходом. Ювелирный комплект Сирье Карис уникален и украшен Херкимерскими алмазами (кристаллы горного хрусталя природной огранки).