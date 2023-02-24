Новости Эстонии
24.02.2023, 13:45

ВИДЕО | Украинцы в знак благодарности спели „народный гимн“ Эстонии

 
ФОТО: Kuvatõmmis

Украинские военные беженцы и украинцы Эстонии спели ко Дню независимости ЭР известную эстонскую песню „Ta lendab mesipuu poole„ («Она летит к улью“).

„Народный гимн“ звучит в знак благодарности жителям Эстонии за всестороннюю помощь Украине. „Дорогие эстонцы, ваша поддержка невероятна. В этот день, 24 февраля, нам сложно отыскать правильные слова, поэтому мы споем вам от всего сердца!“, - говорят авторы.

Слушайте песню!

RusDelfi
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