ВИДЕО | Украинцы в знак благодарности спели „народный гимн“ Эстонии

„Народный гимн“ звучит в знак благодарности жителям Эстонии за всестороннюю помощь Украине. „Дорогие эстонцы, ваша поддержка невероятна. В этот день, 24 февраля, нам сложно отыскать правильные слова, поэтому мы споем вам от всего сердца!“, - говорят авторы.