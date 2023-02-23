23.02.2023, 21:39
ФОТО | Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Эстонию и сразу отправился на встречу с президентом(18)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретит годовщину войны в Украине, которая также является днем рождения Эстонской Республики, в Таллинне.
Он приехал уже в четверг вечером. Из аэропорта Столтенберг и сопровождающие его лица направились в Кадриорг, где его примет президент Алар Карис.
Помимо Столтенберга в Таллинн прибудет и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Завтра президент Еврокомиссии и генеральный секретарь НАТО примут участие в церемонии поднятия государственного флага, возложат венки к подножию обелиска Победы в Войне за независимость, посетят парад Сил обороны и проведут совместную пресс-конференцию.