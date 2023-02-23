Объявлены лучшие работодатели Эстонии. Посмотрите, входит ли ваш работодатель в рейтинг лучших!(1)
Со 2 января прошлого года по 31 января этого года CV-Online Estonia (CV.ee) проводил ежегодный опрос лучших работодателей, в котором приняли участие около 13 000 человек. В ходе опроса каждый мог проголосовать за компанию, в которой он больше всего хотел бы работать. В дополнение к „самому популярному“ Топ-работодателю 2023 года были выбраны лучшие работодатели в шести секторах бизнеса, пишет Ärileht.
„Несмотря на некоторое охлаждение экономики, на рынке труда по-прежнему идет активная борьба за лучших работников. Лучшие работники, в свою очередь, проводят тщательную проверку данных о работодателе, прежде чем подать заявку или принять предложение о работе. У тех, кто номинирован как Топ-работодатель, есть хорошая возможность создать для себя преимущества“, — говорит генеральный директор CV.ee Агу Вахер.
Лучшие работодатели 2022 года:
Наиболее привлекательным работодателем является LHV PANK AS
Победитель в финансовой сфере – LHV PANK AS
Победитель в сфере торговли – COOP EESTI AS
Победитель в сфере обслуживания – BOLT TECHNOLOGIES OÜ
Победитель в области транспорта и логистики – LUX EXPRESS ESTONIA AS
Победитель в области информационных технологий и телекоммуникаций – TELIA EESTI AS
Победитель в области производства – ABB AS
С полным списком лучших работодателей можно ознакомиться на странице https://hr.cv.ee/top-tooandja-tulemused-2023.
Опрос лучших работодателей организует ведущий партнер по подбору персонала CV-Online Estonia (CV.ee). Конкурс имеет давнюю историю: лучшие работодатели выбирались на протяжении последних 11 лет. Аналогичный конкурс проводится и в других странах Балтии под общим названием „Лучший работодатель“.