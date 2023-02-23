Прошло последнее заседание нынешнего состава Рийгикогу

За четыре года прошло 467 пленарных заседаний Рийгикогу, из которых 65 были с удаленным участием. Общая продолжительность заседаний составила 1571 час и 11 минут.

Рийгикогу принял 403 закона и 134 постановления. Помимо этого, парламент выступил с восемью заявлениями и двумя обращениями; в пяти заявлениях и одном обращении Рийгикогу выразил поддержку Украине.

Наибольшая нагрузка легла на финансовую комиссию, которая на протяжении четырех лет стала ведущей по 100 проектам правовых актов. Комиссия по экономике курировала 72 принятых правовых акта, правовая комиссия – 69, а конституционная комиссия и комиссия по государственной обороне – по 55 правовых актов каждая. XIV состав не успел завершить производство по 70 проектам. Ввиду истечения полномочий текущего состава парламента они будут изъяты из производства.

Выборы следующего состава Рийгикогу пройдут 5 марта 2023 года. До объявления результатов выборов очередные заседания проводиться не будут.