ВИДЕО | Украинская беженка: я не хочу возвращаться в Мариуполь. Пусть для меня родной город останется таким, как до войны

„24 февраля - не только мой день рождения. Теперь это еще и день, который ассоциируется у всех с началом полномасштабного вторжения. Но 24 февраля для меня до сих пор остался главной датой в моей жизни и моим днем рождения. Я знаю, что это очень трагичный день для всей моей страны. Но все это началось гораздо раньше, и я просто не хочу воспринимать этот день только как день полномасштабного вторжения“.

„Я не знаю, есть ли у меня мечта. Кроме того, что мы все хотим мира. Мне кажется, после того, как война закончится, после того, как настанет мир, вот тогда будут какие-то мечты. Сейчас, после того, что мы пережили, я особенно остро ощущаю какие-то проблемы. Я понимаю, что после окончания войны в Украине, — надеюсь, что это будет скоро, — проблемы не исчезнут. Они все равно будут. Наверное, то, за что можно поблагодарить эту войну, если можно так сказать — что я вряд ли когда-нибудь смогу остаться равнодушной к проблемам. Теперь моя — не мечта, скорее, больше миссия — просто быть полезной людям. Мне бы хотелось, чтобы я смогла сделать для других людей в будущем то, что сделали для многих из нас в данной ситуации“.