Сеэдер и Ратас: политика Эстонии по отношению к Украине не изменится и после выборов

Вице-спикер Хелир-Валдор Сеэдер, встретившийся с Пушкаренко первым, заверил украинского коллегу, что несмотря на предвыборную ситуацию, Эстония неизменно продолжит поддерживать Украину и после выборов. „Могу заверить, что внешняя политика Эстонского государства и политика в отношении поддержки Украины носят надпартийный характер и не изменятся, какие бы партии не пришли к власти“, – сказал вице-спикер.

Сеэдер отметил, что визит президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Киев был очень сильным и знаковым шагом. Он также спросил о помощи, в которой украинский фронт нуждается больше всего. Стороны также обсудили экспорт зерна, возвращение беженцев в Украину и кандидатуру Одессы в качестве организатора всемирной выставки Экспо 2030.

Спикер Рийгикогу Юри Ратас в ходе встречи отметил, что часто думает о том, насколько тяжела эта война для народа Украины. „Вы держитесь и демонстрируете, насколько слаба в действительности Российская Федерация во главе с Путиным. Будем честны, очень многие 24 февраля 2022 года считали, что Киев будет взят за несколько дней. Прошел год, а Киев – ваш и вашим останется“.

Ратас заверил, что Эстония продолжит оказывать Украине поддержку, но крайне важно, чтобы поддержку продолжали оказывать и крупные государства. „В конечном итоге все это произойдет. Сначала танки не предоставляют, но в итоге все же предоставят. Я уверен, что то же произойдет и с истребителями и вы их получите. Проблема заключается в том, что мы теряем время и люди гибнут. Но мне кажется, что визит Байдена в Киев стал для государств знаковым и переломным. Я бы сказал, что после него невозможно представить, что Украина потерпит поражение в этой войне, потому что поражение будет всеобщим“, – отметил Ратас.

Пушкаренко ознакомил коллег с текущей ситуацией с агрессией против Украины и заверил, что визит президента США Байдена в Киев был неожиданным событием, имеющим большой символический смысл. Он подчеркнул, что план России захватить Киев за три дня в современном мире невозможен. По словам Пушкаренко, российских солдат на границе вдвое больше, чем год назад, и Путин торопится с наступлением, так как знает, что западные танки и другая военная техника отправлены в Украину. Он отметил, что на данный момент больше всего на фронте не хватает боеприпасов. Украинский депутат также поблагодарил Эстонию за всестороннюю помощь, которую страна оказала и продолжает оказывать.