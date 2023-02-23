В Таллинне число получающих прожиточное пособие семей возросло почти в пять раз

В прошлом году в Таллинне прожиточное пособие выплатили на общую сумму 15,1 млн евро, пособие получили более 10 970 семей на основании 36 230 ходатайств (многие получали пособие более одного раза в прошлом году). Средний размер пособия составил 417 евро на одно заявление и 1376 евро на одну семью в год. В 2021 году пособие получили 2323 семьи на общую сумму 4,6 млн евро.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, несколько кризисных лет последовавших один за одним привели к росту числа нуждающихся. „В прошлом году число ходатайств о получении прожиточного пособия в сравнении с 2021 годом возросло на 138%, а число семей, получивших поддержку, на 372%. Размер пособия возрос на 228%, также возросла величина пособия, выплачиваемого на одно заявление“, - сказала Бешкина, добавив, что большое влияние оказал также скачок роста цен на энергоносители, по причине чего часть семей могли оказаться в числе получателей прожиточного пособия в те несколько месяцев, когда стоимость энергии была наиболее высокой.

На основании законодательства в сфере социального попечения местное самоуправление выплачивает финансируемое государством прожиточное пособие. Также обязанностью местного самоуправления является ежегодный пересмотр предельных ставок, связанных с расходами на жилье.

„Таллинн в прошлом году дважды повысил предельные ставки, принимаемые в расчет при назначении прожиточного пособия, чтобы они соответствовали действительным расходам и адекватно обеспечивали нужды людей. В рамках прожиточного пособия на оплату жилья Таллинн выплатил в прошлом году около 8,6 млн евро, в позапрошлом году эта сумма составляла 3,5 млн евро. Ожидаемо большая часть пособия была потрачена на оплату аренды и коммунальных услуг“, - пояснила Бешкина.

С сентября 2021 года по апрель 2022 года город выплатил дополнительное пособие на оплату расходов на энергию, финансируемое государством, на сумму 4,6 млн евро на основании более 53 543 заявлений.