МНЕНИЕ | Яна Тоом: как Максим Ильин „сбежал из-под венца“(6)
О кандидате в депутаты ничуть не меньше, чем программа его партии, говорит выбор спарринг-партнера. Первый номер Eesti 200 по Ида-Вирумаа Максим Ильин удостоил этой чести меня. Придется отвечать. И это будет трудно – по той простой причине, что я не вижу у Ильина политического лица.
Это не ругательство – это констатация факта. Дело в том, что осенью, когда формировались списки, мы получили согласие Ильина баллотироваться по спискам Центристской партии. Договорились о месте в списке (четвертый, так, Максим?), вели переговоры о финансировании избирательной кампании и объеме рекламы. Несколько раз получали подтверждение, что планы не изменились, просто пока не время их обнародовать. Параллельно читали в новостях, что мэр Нарва-Йыэсуу – завидный политический жених и ведет переговоры с тремя партиями: центристами, соцдемами и Eesti 200.
Мы, конечно, понимали, что приданое наше не ахти: бюджет кампании у центристов – в два раза меньше, чем у наших конкурентов, и плакаты, которые вы видите на улицах, партийные кандидаты на 80% оплачивают сами.
Поэтому, когда „жених“ переметнулся туда, где ему пообещали первое место в списке и оплаченный из госбюджета портрет на каждой заброшке от Пуртсе до Нарвы, мы не удивились. А вот внезапно прорезавшаяся неприязнь к партии, с которой мэр Нарва-Йыэсуу еще вчера был готов идти в одной упряжке, озадачила.
Во-первых, сотрудничество с партией реформ и EKRE Ильин, по его словам, с самого начала исключил, и по логике вещей именно партия Каи Каллас должна была стать его главным политическим оппонентом. Каллас – потому что поддержка EKRE в регионе маргинальна, как и шансы Хельме стать премьер-министром.
Однако мишенью для первого выброса Ильин сделал второй номер центристского списка. Зато громко промолчал, когда председатель Eesti 200 Лаури Хуссар заявил на всю страну, что „если Eesti 200 пройдет в Рийгикогу, у Партии реформ не будет препятствий, чтобы провести в жизнь свои решения“ – тем самым фактически признав, что его партия идет во власть в качестве, скажем мягко, младшего брата реформистов.
Конечно, взгляды взрослого человека могут меняться, и это совершенно нормально, но когда они меняются с такой бешеной скоростью, в рамках одной избирательной кампании, за ними как минимум трудно уследить.
Во-вторых, среди названных причин негодования по поводу моей скромной персоны нет ни одной, о которой Ильин не знал, давая согласие баллотироваться от центристов. Мы всегда стояли за возможность выбирать язык обучения в школе (нас и из коалиции-то выкинули из-за того, что центристы были против инициативы Лийны Керсна о ликвидации русских детсадов).
В списке Центристской партии всегда были и местные, и столичные политики: Рийгикогу – не продолжение местного самоуправления, а высший законодательной орган страны, и хорошо бы всем кандидатам это понимать. Мы также никогда не разделяли жителей страны по цвету паспорта – живущие в Эстонии граждане России для центристов такие же налогоплательщики, как и граждане Эстонии.
Кстати, уважаемый господин мэр, не жмут ли вам голоса граждан РФ, отданные на муниципальных выборах за ваш избирательный союз?
В-третьих, это, конечно, ахинея, что Тоом поставили втором номером в окружном списке, потому что в свете войны в Украине „было бы рискованно поставить ее действительным первым номером“ – я не то шило, которое можно утаить в мешке, а мое отношение к войне от места в списке не меняется.
„Человеку из Ида-Вирумаа, - пишет Ильин, - дали лишь третью позицию в списке, и им стал подчиненный Яны Тоом, чиновник из бюро Европарламента. Вот как Центристская партия использует деньги европейских налогоплательщиков, не моргнув глазом. Так они финансируют свою предвыборную кампанию“. И снова чушь. Потому что (а) на третьем месте в списке стоит депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев, а Алексей Евграфов, на которого указывает автор, на четвертой позиции; (б) Алексей не работает в бюро Европарламента и (с) факт получения зарплаты в бюро евродепутата Яны Тоом никоим образом не указывает на какое-то мутное „использование денег налогоплательщиков“ для финансирования кампании. Я, конечно, не проверяла, но предполагаю, что из зарплаты Евграфов „финансирует“ свою семью. Как, вероятно, и получающий зарплату чиновника мэр Нарва-Йыэсуу.
В-четвертых, я никак не могу принять упрека в том, что из-за таких, как я, у Ида-Вирумаа в парламенте нет собственных представителей. Вообще-то мой замещающий член в Рийгикогу – уроженец Кивиыли Дмитрий Дмитриев, и упрекнуть его в том, что он утратил связь с Ида-Вирумаа и не радеет о регионе, может только человек, не умеющий читать. Я очень надеюсь, что и Дмитриев, и Евграфов пройдут в парламент – и не только потому, что оба родом с Северо-Востока, но еще и потому, что оба – командные игроки, политические взгляды которых не меняются вместе с рекламным бюджетом.
Для депутата, согласитесь, это ценное качество. Мало того, я и сама намерена пройти в Рийгикогу, и вот тогда, если звезды сойдутся, мы с Максимом Ильиным познакомимся поближе и, возможно, все-таки найдем общий язык. Потому что – хотите верьте, хотите нет – даже после написанного им пасквиля нас по-прежнему объединяет любовь к Эстонии и желание работать на благо людей.
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