МНЕНИЕ | Яна Тоом: как Максим Ильин „сбежал из-под венца“

Во-вторых, среди названных причин негодования по поводу моей скромной персоны нет ни одной, о которой Ильин не знал, давая согласие баллотироваться от центристов. Мы всегда стояли за возможность выбирать язык обучения в школе (нас и из коалиции-то выкинули из-за того, что центристы были против инициативы Лийны Керсна о ликвидации русских детсадов).

Конечно, взгляды взрослого человека могут меняться, и это совершенно нормально, но когда они меняются с такой бешеной скоростью, в рамках одной избирательной кампании, за ними как минимум трудно уследить.

Однако мишенью для первого выброса Ильин сделал второй номер центристского списка. Зато громко промолчал, когда председатель Eesti 200 Лаури Хуссар заявил на всю страну , что „если Eesti 200 пройдет в Рийгикогу, у Партии реформ не будет препятствий, чтобы провести в жизнь свои решения“ – тем самым фактически признав, что его партия идет во власть в качестве, скажем мягко, младшего брата реформистов.

Во-первых, сотрудничество с партией реформ и EKRE Ильин, по его словам, с самого начала исключил, и по логике вещей именно партия Каи Каллас должна была стать его главным политическим оппонентом. Каллас – потому что поддержка EKRE в регионе маргинальна, как и шансы Хельме стать премьер-министром.

Поэтому, когда „жених“ переметнулся туда, где ему пообещали первое место в списке и оплаченный из госбюджета портрет на каждой заброшке от Пуртсе до Нарвы, мы не удивились. А вот внезапно прорезавшаяся неприязнь к партии, с которой мэр Нарва-Йыэсуу еще вчера был готов идти в одной упряжке, озадачила.

Мы, конечно, понимали, что приданое наше не ахти: бюджет кампании у центристов – в два раза меньше, чем у наших конкурентов, и плакаты, которые вы видите на улицах, партийные кандидаты на 80% оплачивают сами.

Это не ругательство – это констатация факта. Дело в том, что осенью, когда формировались списки, мы получили согласие Ильина баллотироваться по спискам Центристской партии. Договорились о месте в списке (четвертый, так, Максим?), вели переговоры о финансировании избирательной кампании и объеме рекламы. Несколько раз получали подтверждение, что планы не изменились, просто пока не время их обнародовать. Параллельно читали в новостях, что мэр Нарва-Йыэсуу – завидный политический жених и ведет переговоры с тремя партиями : центристами, соцдемами и Eesti 200.

В списке Центристской партии всегда были и местные, и столичные политики: Рийгикогу – не продолжение местного самоуправления, а высший законодательной орган страны, и хорошо бы всем кандидатам это понимать. Мы также никогда не разделяли жителей страны по цвету паспорта – живущие в Эстонии граждане России для центристов такие же налогоплательщики, как и граждане Эстонии.

Кстати, уважаемый господин мэр, не жмут ли вам голоса граждан РФ, отданные на муниципальных выборах за ваш избирательный союз?

В-третьих, это, конечно, ахинея, что Тоом поставили втором номером в окружном списке, потому что в свете войны в Украине „было бы рискованно поставить ее действительным первым номером“ – я не то шило, которое можно утаить в мешке, а мое отношение к войне от места в списке не меняется.

„Человеку из Ида-Вирумаа, - пишет Ильин, - дали лишь третью позицию в списке, и им стал подчиненный Яны Тоом, чиновник из бюро Европарламента. Вот как Центристская партия использует деньги европейских налогоплательщиков, не моргнув глазом. Так они финансируют свою предвыборную кампанию“. И снова чушь. Потому что (а) на третьем месте в списке стоит депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев, а Алексей Евграфов, на которого указывает автор, на четвертой позиции; (б) Алексей не работает в бюро Европарламента и (с) факт получения зарплаты в бюро евродепутата Яны Тоом никоим образом не указывает на какое-то мутное „использование денег налогоплательщиков“ для финансирования кампании. Я, конечно, не проверяла, но предполагаю, что из зарплаты Евграфов „финансирует“ свою семью. Как, вероятно, и получающий зарплату чиновника мэр Нарва-Йыэсуу.

В-четвертых, я никак не могу принять упрека в том, что из-за таких, как я, у Ида-Вирумаа в парламенте нет собственных представителей. Вообще-то мой замещающий член в Рийгикогу – уроженец Кивиыли Дмитрий Дмитриев, и упрекнуть его в том, что он утратил связь с Ида-Вирумаа и не радеет о регионе, может только человек, не умеющий читать. Я очень надеюсь, что и Дмитриев, и Евграфов пройдут в парламент – и не только потому, что оба родом с Северо-Востока, но еще и потому, что оба – командные игроки, политические взгляды которых не меняются вместе с рекламным бюджетом.

Для депутата, согласитесь, это ценное качество. Мало того, я и сама намерена пройти в Рийгикогу, и вот тогда, если звезды сойдутся, мы с Максимом Ильиным познакомимся поближе и, возможно, все-таки найдем общий язык. Потому что – хотите верьте, хотите нет – даже после написанного им пасквиля нас по-прежнему объединяет любовь к Эстонии и желание работать на благо людей.

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