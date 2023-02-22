Центристская партия относится к населению Ида-Вирумаа как к простодушным и легко управляемым русскоязычным людям, которые подходят этой партии для извлечения собственной выгоды. Уже десятки лет это снижает самооценку людей из нашего края. Я не согласен с таким положением дел. Отношение Центристской партии к здешним жителям ярче всего показывает её избирательный список, где первым номером идёт Кайдо Хёвельсон из ниоткуда, без какой-либо связи с Ида-Вирумаа. Ида-Вирумаа – это колония, избирателей которой можно эксплуатировать. Но вина за это лежит не только на Центристской партии. Реформисты уже много лет хвастаются тем, что в Ида-Вирумаа в качестве первых номеров в списках отправлены те, кому в Таллинн е просто не нашлось достаточно высокого места в списке. Так что десятилетиями интересы жителей Ида-Вирумаа в Рийгикогу представляли таллиннцы. Кандидатом номер один от Центристской партии на самом деле является Яна Тоом . Вместо того, чтобы баллотироваться в своем родном Таллинне, она снова привезена в Ида-Вирумаа в качестве подсадной утки. Было бы рискованно поставить её действительным первым номером, потому что в контексте агрессивной войны, которую сейчас ведет Россия , это отпугнуло бы эстоноязычных избирателей. Но Ида-Вирумаа никак не может обойтись без Яны Тоом. Её наличие в избирательном списке компенсирует недостатки формального лидера этого списка.

Человеку из Ида-Вирумаа дали лишь третью позицию в списке, и им стал подчиненный Яны Тоом, чиновник из бюро Европарламента. Вот как Центристская партия использует

деньги европейских налогоплательщиков, не моргнув глазом. Так они финансируют свою предвыборную кампанию.



На протяжении всей своей политической карьеры Яна Тоом занималась вопросами, которые позволяли ей находиться в противостоянии интересам жителей Эстонии и эстонского государства, но всё это никоим образом не улучшило жизнь ида-вирумаасцев. Да, можно получить внимание от прессы, а можно и заслужить дурную славу. Яна Тоом предпочла защищать интересы граждан Российской Федерации, потому что в таком случае можно легко стать протестным политиком, и можно попасть в передачу Владимира Соловьёва.



Самым болезненным моментом для жителей Ида-Вирумаа и русскоязычных эстонцев оказалась борьба Яны Тоом с переходом образования на эстонский язык. Из-за этой борьбы мы потеряли много лет, и мы также потеряли несколько поколений молодежи ввиду того, что политикам из Центристской партии было куда выгоднее противостоять такому переходу. Противники Единой эстонской школы направляют русскоговорящих жителей Эстонии на путь неравного обращения и бедности. Яна Тоом умело восхваляет необходимость владения эстонским языком, и в то же время находит все новые и новые предлоги, чтобы помешать процессу объединения.



Еще в 2010 году помощник мэра Яна Тоом утверждала, что некоторые русскоязычные школы не способны обеспечить преподавание ряда предметов на 60 процентов на эстонском языке, и обвиняла министерство образования в том, что оно не готовит педагогов-специалистов.