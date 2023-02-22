МНЕНИЕ | Максим Ильин: Центристская партия превратила Ида-Вирумаа в колонию для сбора голосов(9)
Кандидатом номер один от Центристской партии на самом деле является Яна Тоом. Вместо того, чтобы баллотироваться в своем родном Таллинне, она снова привезена в Ида-Вирумаа в качестве подсадной утки, считает мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Центристская партия относится к населению Ида-Вирумаа как к простодушным и легко управляемым русскоязычным людям, которые подходят этой партии для извлечения собственной выгоды. Уже десятки лет это снижает самооценку людей из нашего края. Я не согласен с таким положением дел.
Отношение Центристской партии к здешним жителям ярче всего показывает её избирательный список, где первым номером идёт Кайдо Хёвельсон из ниоткуда, без какой-либо связи с Ида-Вирумаа.
Ида-Вирумаа – это колония, избирателей которой можно эксплуатировать. Но вина за это лежит не только на Центристской партии. Реформисты уже много лет хвастаются тем, что в Ида-Вирумаа в качестве первых номеров в списках отправлены те, кому в Таллинне просто не нашлось достаточно высокого места в списке. Так что десятилетиями интересы жителей Ида-Вирумаа в Рийгикогу представляли таллиннцы.
Кандидатом номер один от Центристской партии на самом деле является Яна Тоом. Вместо того, чтобы баллотироваться в своем родном Таллинне, она снова привезена в Ида-Вирумаа в качестве подсадной утки. Было бы рискованно поставить её действительным первым номером, потому что в контексте агрессивной войны, которую сейчас ведет Россия, это отпугнуло бы эстоноязычных избирателей. Но Ида-Вирумаа никак не может обойтись без Яны Тоом. Её наличие в избирательном списке компенсирует недостатки формального лидера этого списка.
Человеку из Ида-Вирумаа дали лишь третью позицию в списке, и им стал подчиненный Яны Тоом, чиновник из бюро Европарламента. Вот как Центристская партия использует
деньги европейских налогоплательщиков, не моргнув глазом. Так они финансируют свою предвыборную кампанию.
На протяжении всей своей политической карьеры Яна Тоом занималась вопросами, которые позволяли ей находиться в противостоянии интересам жителей Эстонии и эстонского государства, но всё это никоим образом не улучшило жизнь ида-вирумаасцев. Да, можно получить внимание от прессы, а можно и заслужить дурную славу. Яна Тоом предпочла защищать интересы граждан Российской Федерации, потому что в таком случае можно легко стать протестным политиком, и можно попасть в передачу Владимира Соловьёва.
Самым болезненным моментом для жителей Ида-Вирумаа и русскоязычных эстонцев оказалась борьба Яны Тоом с переходом образования на эстонский язык. Из-за этой борьбы мы потеряли много лет, и мы также потеряли несколько поколений молодежи ввиду того, что политикам из Центристской партии было куда выгоднее противостоять такому переходу. Противники Единой эстонской школы направляют русскоговорящих жителей Эстонии на путь неравного обращения и бедности. Яна Тоом умело восхваляет необходимость владения эстонским языком, и в то же время находит все новые и новые предлоги, чтобы помешать процессу объединения.
Еще в 2010 году помощник мэра Яна Тоом утверждала, что некоторые русскоязычные школы не способны обеспечить преподавание ряда предметов на 60 процентов на эстонском языке, и обвиняла министерство образования в том, что оно не готовит педагогов-специалистов.
Прошло 12 лет, в руках Центристской партии был портфель министра образования, портфель премьер-министра, но от Центристов мы до сих пор слышим одну и ту же историю. Настоящая цель, в конце концов, стала ясна по прошествии времени — нет необходимости повышать качество образования русскоязычной молодежи, потому что тогда она больше не будет нас поддерживать. Если она учится вместе с эстонцами, интегрируется в эстонское общество и может постоять за себя, то более не нуждается в защите со стороны Центристской партии.
Летом 2021 года Яна Тоом заявила в своем блоге, будучи членом Европарламента, что
люди, выступающие против образования на эстонском языке, продлили действие её мандата. Вот так она и обезопасила свою личную политическую карьеру — за счёт плохого знания государственного языка, которое делает молодых людей заложниками Центристской партии. Ставить палки в колёса образования на эстонском языке — это мешать молодым русскоговорящим сделать прорыв в области образования, на рынке труда и в общественной жизни.
В своем родном городе я каждый день вижу талантливых предпринимателей, которые, ввиду отсутствия языковых навыков, не имеют возможности разобраться в условиях тендеров и конкурсов, не говоря уже о том, чтобы подавать заявки на участие в них.
Я вижу молодых людей, чей родной язык — русский, и которые не решаются начать изучать что-то близкое их сердцу в университете. Они боятся, что не смогут освоить необходимые предметы на эстонском языке.
А потом, 24 февраля 2022 года, наступил крах „русского мира“. Сперва Яна Тоом дистанцировалась от факта российской агрессии, а затем дошла до того, что с помощью агрессивной войны пытается оттеснить местных русских на окраину эстонского общества.
Несколько месяцев назад она заявила на своей личной странице в социальной сети Facebook, что не может поддержать решение Европарламента о признании России государством, поддерживающим терроризм, потому что в Эстонии проживает 82 000 граждан России. „Я не могу проголосовать за то, чтобы мои избиратели и члены их семей стали гражданами „страны-пособника терроризма“, — пояснила Яна Тоом. Кто дал ей право утверждать, что эти люди поддерживают преступления путинского режима? Она сама провела параллель между преступлениями российского режима и гражданами России, проживающими здесь. Зачем? Не для того ли, чтобы потом их „защищать“ от эстонцев и эстонского государства?
Яна Тоом постоянно выступает против шагов, предпринимаемых Эстонией и её западными союзниками в отношении агрессора. Так, например, она попросила Еврокомиссию начать в отношении Эстонии производство по делу о нарушениях в связи с запретом на въезд российским туристам. Яна Тоом использует Европейскую правовую систему для представления интересов Российской Федерации. Это именно то, чего хочет Россия. Понимает ли это сама Яна Тоом?
И какие из всех этих тем на самом деле касаются развития Ида-Вирумаа? Строительство скольких новых школьных зданий Яна Тоом поддержала за 10 лет с момента получения мандата от избирателей этого округа? Насколько активно она боролась за качество образования в Ида-Вирумаа, за зарплату учителей?
Сколько новых компаний и рабочих мест были созданы благодаря её долгой политической карьере? Но зато она разделяет эстонское общество, делая из русскоязычного населения несчастных, нуждающихся в помощи и преследуемых людей, которых необходимо защищать от эстонцев и эстонского государства. Яна Тоом делает из своих избирателей жертв, которые более не осмеливаются отстаивать собственные интересы. В этой ситуации Ида-Вирумаа ничего не выиграет. Зато Яна Тоом выиграет очередной мандат.
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