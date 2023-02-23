Сегодня отмечается День равной оплаты труда. В Эстонии разрыв в зарплатах является одним из самых больших в ЕС

„Хотя за последние 10 лет разница в оплате труда мужчин и женщин значительно сократилась, мы не можем принять за норму то, что разрыв все же составляет 15%. Важно иметь в виду, что заработная плата не только влияет на наше благополучие сейчас, сегодняшнее неравенство имеет долгосрочный эффект, ведь от зарплаты зависит часть пособий и, конечно, пенсия“, – сказала Агнес Эйнман, руководитель отдела политики равенства Министерства социальных дел. „Гендерное неравенство в заработной плате и в профессиональной жизни – проблема как для отдельных людей, так и для общества. Мы должны осознать, что эту ситуацию можно изменить“.

В отчете ОЭСР за 2022 год отмечается, что из-за того, что в обществе сохраняются гендерные различия, Эстония ежегодно упускает возможность роста экономики. Наибольший потенциал роста заключается в сокращении профессиональных различий между женщинами и мужчинами на рынке труда и в более равномерном распределении неоплачиваемой работы по дому и уходу. Гендерная сегрегация, или концентрация женщин и мужчин в разных сферах деятельности, является одной из основных причин разрыва в оплате труда. К 2050 году сокращение гендерной сегрегации может привести к увеличению ВВП на душу населения в Эстонии примерно на 10%.

„Гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии обуславливает, например, тот факт, что у нас распространены индивидуальные переговоры о заработной плате, во многих организациях отсутствуют единые основания для назначения оплаты труда. Сократить этот разрыв помогут повышение прозрачности в подходе к предложению заработной платы и более широкое использование коллективных договоров“, – считает Эйнманн.