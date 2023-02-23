Сегодня отмечается День равной оплаты труда. В Эстонии разрыв в зарплатах является одним из самых больших в ЕС(1)
К сегодняшнему дню среднестатистическая женщина Эстонии в среднем заработала столько же, сколько среднестатистический мужчина к концу прошлого года. Таким образом, женщинам пришлось работать в среднем на 38 дней дольше. В Эстонии разрыв в заработной плате является одним из самых больших в Европейском союзе и достигает 14,9%. Гендерный разрыв в оплате труда показывает разницу между тем, сколько в среднем зарабатывают в час женщины и мужчины.
„Хотя за последние 10 лет разница в оплате труда мужчин и женщин значительно сократилась, мы не можем принять за норму то, что разрыв все же составляет 15%. Важно иметь в виду, что заработная плата не только влияет на наше благополучие сейчас, сегодняшнее неравенство имеет долгосрочный эффект, ведь от зарплаты зависит часть пособий и, конечно, пенсия“, – сказала Агнес Эйнман, руководитель отдела политики равенства Министерства социальных дел. „Гендерное неравенство в заработной плате и в профессиональной жизни – проблема как для отдельных людей, так и для общества. Мы должны осознать, что эту ситуацию можно изменить“.
В отчете ОЭСР за 2022 год отмечается, что из-за того, что в обществе сохраняются гендерные различия, Эстония ежегодно упускает возможность роста экономики. Наибольший потенциал роста заключается в сокращении профессиональных различий между женщинами и мужчинами на рынке труда и в более равномерном распределении неоплачиваемой работы по дому и уходу. Гендерная сегрегация, или концентрация женщин и мужчин в разных сферах деятельности, является одной из основных причин разрыва в оплате труда. К 2050 году сокращение гендерной сегрегации может привести к увеличению ВВП на душу населения в Эстонии примерно на 10%.
„Гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии обуславливает, например, тот факт, что у нас распространены индивидуальные переговоры о заработной плате, во многих организациях отсутствуют единые основания для назначения оплаты труда. Сократить этот разрыв помогут повышение прозрачности в подходе к предложению заработной платы и более широкое использование коллективных договоров“, – считает Эйнманн.
Помимо того, что принципы оплаты труда и критерии для продвижения по службе должны быть более прозрачными, следует поддерживать равное распределение семейных обязанностей и побуждать женщин и мужчин смелее принимать профессиональные решения, например, в тех сферах, где традиционно работают представители только одного пола. Важно уменьшить влияние гендерных стереотипов на выбор профессии. Особую роль здесь играет система образования, а также работодатели и политики.
„Хотя доля отцов, использующих совместную родительскую компенсацию, увеличилась, все же по состоянию на сентябрь 2022 года она составляла около 17%. Таким образом, до равного распределения семейных обязанностей по уходу за детьми нам еще далеко. Еще одной иллюстрацией о неравномерном распределении работы по дому служит исследование об использовании времени. Согласно этому исследованию, женщины стали тратить меньше времени на приготовление пищи, однако это происходит из-за появления доставки готовой еды, а не потому, что все больше мужчин готовы разделить с ними часть обязанностей“, – говорит Агнес Эйнман.