Медики получат новое дигитальное решение для электронной скорой помощи

По словам Таави Талве, руководителя проекта отдела развития Кассы здоровья, электронная скорая помощь – это дигитальное решение, которое врачи скорой помощи используют в случае вызова для получения важной медицинской информации о пациенте и документирования своих действий, процесса лечения и решений. „Наша цель — вывести дигитальное решение электронной скорой помощи на новый качественный уровень. Новое решение должно быть простым и удобным, чтобы сотрудники скорой помощи могли сосредоточиться на помощи людям. Хотя обычный человек не часто слышит о дигитальных решениях, это очень важный рабочий инструмент в современной медицинской системе — своевременное обнаружение аллергий, используемых лекарствах и другой важной медицинской информации имеет решающее значение для помощи человеку“, — добавил Талве.

По словам руководителя скорой помощи в Таллинне доктора Рауля Адласа, машины скорой помощи также с нетерпением ждут нового решения и надеются, что новая электронная скорая помощь сможет оказать существенную помощь в процессе повышения качества и скорости работы скорой помощи. „Новая электронная скорая помощь позволяет идентифицировать пациента, проверив его личность и данные в регистре, и ввести жизненные показатели, измеренные бригадой скорой помощи, автоматически передав их в базу данных дигитальной истории болезни. Дигитальное решение также позволяет вести учет расходных материалов и лекарств, использованных во время визита скорой помощи, и, кроме этого, оно должно быть „умным“ — позволять проводить услуги телемедицины (удаленные консультации) и предупреждать сотрудника скорой помощи, если какой-то важный аспект в отношении пациента был упущен“, — подтвердил доктор Адлас.