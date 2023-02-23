Эксперт рассказал, как отразится на жителях Эстонии запрет на продажу авто с двигателями внутреннего сгорания

Решение Европарламента не означает, что с завтрашнего дня все должны пересесть на дорогие электромобили. В первую очередь это был ориентир для производителей: с 2035 года они больше не могут продавать в Европейском союзе новые легковые автомобили и легкие грузовики с двигателями внутреннего сгорания и должны переориентировать свое производство на автомобили с аккумуляторными батареями и топливными элементами. Ожидается, что благодаря этому европейская автомобильная промышленность быстрее найдет новые технологические решения, которые сделают будущее Европы экологически чистым. Это решение также наложило на государства-члены обязательство более быстрыми темпами начать строительство зарядной инфраструктуры.

Покупатель нового автомобиля обычно меняет машину два-три раза за 12 лет. Так что до 2035 года будут ездить довольно много новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. При этом некоторые производители уже объявили, что в ближайшие годы прекратят разработку двигателей внутреннего сгорания и до 2035 года полностью перейдут на производство электромобилей. В будущем электромобили станут средством передвижения для всех нас, но этот переход не произойдет в одночасье.

В эстонском реестре зарегистрировано более 900 000 транспортных средств, причем возраст среднего автомобиля превышает 10 лет. В прошлом году было приобретено 20 426 новых легковых автомобилей, из них 3,4% составили электромобили. Таким образом пройдет еще много времени, прежде чем весь наш автопарк полностью перейдет на электромобили. В ближайшие десятилетия на рынке подержанных автомобилей будут доминировать бензиновые и дизельные машины.