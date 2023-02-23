Эксперт рассказал, как отразится на жителях Эстонии запрет на продажу авто с двигателями внутреннего сгорания(8)
Покупателям автомобилей в Эстонии не стоит беспокоиться о постановлении Европарламента о запрете продажи новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями через 12 лет, поскольку это решение не касается подержанных автомобилей, которые покупают большинство наших людей, успокаивает глава Coop Pank Liising Мартин Ильвес:
Решение Европарламента не означает, что с завтрашнего дня все должны пересесть на дорогие электромобили. В первую очередь это был ориентир для производителей: с 2035 года они больше не могут продавать в Европейском союзе новые легковые автомобили и легкие грузовики с двигателями внутреннего сгорания и должны переориентировать свое производство на автомобили с аккумуляторными батареями и топливными элементами. Ожидается, что благодаря этому европейская автомобильная промышленность быстрее найдет новые технологические решения, которые сделают будущее Европы экологически чистым. Это решение также наложило на государства-члены обязательство более быстрыми темпами начать строительство зарядной инфраструктуры.
Покупатель нового автомобиля обычно меняет машину два-три раза за 12 лет. Так что до 2035 года будут ездить довольно много новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. При этом некоторые производители уже объявили, что в ближайшие годы прекратят разработку двигателей внутреннего сгорания и до 2035 года полностью перейдут на производство электромобилей. В будущем электромобили станут средством передвижения для всех нас, но этот переход не произойдет в одночасье.
В эстонском реестре зарегистрировано более 900 000 транспортных средств, причем возраст среднего автомобиля превышает 10 лет. В прошлом году было приобретено 20 426 новых легковых автомобилей, из них 3,4% составили электромобили. Таким образом пройдет еще много времени, прежде чем весь наш автопарк полностью перейдет на электромобили. В ближайшие десятилетия на рынке подержанных автомобилей будут доминировать бензиновые и дизельные машины.
Платежеспособность жителей Эстонии просто не позволяет им купить новую машину. Всего 2,4% населения трудоспособного возраста могут позволить это себе ежегодно. Большинство эстонцев могут позволить себе подержанный автомобиль стоимостью 10 000–20 000 евро. Поэтому новые электромобили, которые в три-пять раз дороже, никак не вписываются в их поле зрения. Никаких изменений в этом плане не предвидится, ведь вне зависимости от типа двигателя новые автомобили становятся все дороже и дороже.
Статистика продаж показывает, что в Эстонии электромобили быстрее всего перенимают покупатели более дорогих машин премиум-класса. Это подтверждает и статистика Coop Pank, согласно которой средняя стоимость лизинговых электромобилей составляет 79 000 евро. В этом сегменте электромобили стоят не дороже аналогичных машин премиум-класса с двигателем внутреннего сгорания, а зачастую даже дешевле.
В ближайшем будущем большинство людей по-прежнему будут приобретать электромобили на вторичном рынке, где с каждым годом их становится все больше и больше. В первую очередь электромобили используются в качестве второго средства передвижения семьи и особенно люди, живущие в частных домах. Им не приходится ежедневно зависеть от инфраструктуры зарядки, и поэтому они быстрее адаптируются к использованию электромобиля.
Поскольку переход на электромобили – политическое решение, не исключено, что „дата смерти“ автомобилей с двигателями внутреннего сгорания также может быть перенесена. Например, если к тому времени производители не разработают более доступный аккумулятор для электромобилей с большей емкостью и запасом хода, или у стран возникнут проблемы с созданием инфраструктуры зарядки.