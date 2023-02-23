23.02.2023, 09:45
Вандалы портят наружную рекламу: больше всего достается двум партиям(14)
„Хотя полиция не собирает точных статистических данных о нарушениях, связанных с рекламными плакатами, по опыту мы можем сказать, что в преддверии выборов число таких правонарушений растет“, - говорит Ли Каллас, капитан полиции из отдела развития Департамента полиции и погранохраны. В течение этого года в полицию поступила информация о нескольких десятках подобных случаев.
Кристийна Сепп, исполнительный директор компании JCDecaux, имеющей в Эстонии более 2200 рекламных площадей, говорит, что полиция редко ловит нарушителей, но когда это сделать получается, им приходится оплачивать ущерб, причиной которого стал вандализм.