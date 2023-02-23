Вандалы портят наружную рекламу: больше всего достается двум партиям

„Хотя полиция не собирает точных статистических данных о нарушениях, связанных с рекламными плакатами, по опыту мы можем сказать, что в преддверии выборов число таких правонарушений растет“, - говорит Ли Каллас, капитан полиции из отдела развития Департамента полиции и погранохраны. В течение этого года в полицию поступила информация о нескольких десятках подобных случаев.