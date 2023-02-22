Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: на переходе тяжело пострадал пешеход

Происшествие предположительно видел водитель темного автомобиля, который двигался в противоположную сторону и остановился на этом же переходе, чтобы пропустить пешехода. По словам пешехода, водитель темного автомобиля был в машине один.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося полиция просит помощи свидетелей. Мужчину, который предположительно был за рулем этого темного автомобиля, а также других людей, которые, возможно, видели это ДТП, просят связаться с полицией по адресу pohja.lmt@politsei.ee или позвонить по номеру 5022496.