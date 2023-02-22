Новая Концепция политики безопасности Эстонии: основным источником угрозы является Россия(8)
Рийгикогу одобрил сегодня 46 голосами Концепцию политики безопасности Эстонии, являющуюся стратегическим рамочным документом, из которого исходят при формировании политики безопасности Эстонии. В сравнении с предыдущей версией, в новом документе четко сформулировано, что основным источником угрозы для безопасности Эстонии является Россия.
„Я рада, что Рийгикогу утвердило сегодня Концепцию политики безопасности Эстонии. В сегодняшней обстановке в сфере безопасности межпартийный консенсус является очень важным сигналом как для населения нашей страны, так и на международном уровне. Мы сигнализируем, что должны делать больше и действовать быстрее для укрепления обороны как в военном плане, так и в широком понимании этого слова, как самостоятельно, так и совместно с нашими союзниками и партнерами. Полномасштабная военная агрессия России против Украины показала, с опасностью какого масштаба столкнулись Эстонии и весь демократический мир“, - сказала премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр подчеркнула, что адаптация к ухудшившейся обстановке в сфере безопасности уже происходит. „Эстония подняла свои оборонные расходы на беспрецедентно высокий уровень. В 2022 году мы направили на инвестиции в оборону дополнительно более 1,2 миллиарда евро, в нынешнем году наши оборонные расходы превысят миллиард евро, составив 2,85% от национального ВВП. Мы также увеличили фонд зарплат на 2023 год в сфере МВД более чем на 50 миллионов. В первый раз в 2022 году целевое финансирование получила и сфера гражданской обороны“.
В Концепции безопасности отмечается, что, с учетом возросшей военной угрозы со стороны России, необходимо поднять уровень расходов на оборону, по крайней мере, до 3% ВВП, плюс финансирование расходов, связанных с приемом союзнических войск. Аналогично с расходами на военную оборону, в соответствии с обновленными основами политики безопасности, в бюджетной стратегии необходимо предусмотреть постоянное финансирование гражданской обороны, чтобы обеспечить стабильное функционирование общества в условиях любого кризиса.
Обновленная концепция эстонской политики безопасности исходит из широкого подхода к безопасности. Помимо военной обороны она охватывает также сплоченность общества и жизнеспособность государства, экономическую безопасность, жизненно важные услуги, внутреннюю безопасность, а также международные направления деятельности.
Концепция политики безопасности – это рамочный документ, из которого исходят при составлении программ развития и действий в конкретных областях. Концепция политики безопасности 2023 года – это уже пятый подобный документ, берущий начало от основ политики безопасности, разработанных в 2017 году. Документ составляет правительство, а принимает Рийгикогу. Основы политики безопасности дополняются или изменяются в зависимости от того, как меняется обстановка в области безопасности и возможности обеспечить безопасность Эстонии, но каждый состав Рийгикогу обновляет их не реже, чем раз в четыре года.
Одобренная Рийгикогу концепция политики безопасности доступна здесь.