Новая Концепция политики безопасности Эстонии: основным источником угрозы является Россия

„Я рада, что Рийгикогу утвердило сегодня Концепцию политики безопасности Эстонии. В сегодняшней обстановке в сфере безопасности межпартийный консенсус является очень важным сигналом как для населения нашей страны, так и на международном уровне. Мы сигнализируем, что должны делать больше и действовать быстрее для укрепления обороны как в военном плане, так и в широком понимании этого слова, как самостоятельно, так и совместно с нашими союзниками и партнерами. Полномасштабная военная агрессия России против Украины показала, с опасностью какого масштаба столкнулись Эстонии и весь демократический мир“, - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Премьер-министр подчеркнула, что адаптация к ухудшившейся обстановке в сфере безопасности уже происходит. „Эстония подняла свои оборонные расходы на беспрецедентно высокий уровень. В 2022 году мы направили на инвестиции в оборону дополнительно более 1,2 миллиарда евро, в нынешнем году наши оборонные расходы превысят миллиард евро, составив 2,85% от национального ВВП. Мы также увеличили фонд зарплат на 2023 год в сфере МВД более чем на 50 миллионов. В первый раз в 2022 году целевое финансирование получила и сфера гражданской обороны“.

В Концепции безопасности отмечается, что, с учетом возросшей военной угрозы со стороны России, необходимо поднять уровень расходов на оборону, по крайней мере, до 3% ВВП, плюс финансирование расходов, связанных с приемом союзнических войск. Аналогично с расходами на военную оборону, в соответствии с обновленными основами политики безопасности, в бюджетной стратегии необходимо предусмотреть постоянное финансирование гражданской обороны, чтобы обеспечить стабильное функционирование общества в условиях любого кризиса.