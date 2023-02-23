ВИДЕО | „Я быстро ехал?“ — „Нет, низко летели!“: полиция задержала очередного нарушителя. Он отправится под арест(1)
17 февраля около до двух часов дня патруль Йыхвиского отделения полиции заметил на шоссе Таллинн-Нарва направлявшийся в сторону Нарвы легковой автомобиль, ехавший со скоростью до 176 км/час. Ограничение скорости на данном участке дороги составляет 100 км/ч.
В минувшее воскресенье 27-летний водитель дал объяснение своим действиям в Вируском уездном суде. По словам мужчины, он спешил на автовокзал, чтобы успеть на автобус. Однако на автобус он так и не успел, потому что в сопровождении полицейских отправился в Вирускую тюрьму. Согласно приговору суда, водитель на восемь дней отправится под арест, а в качестве дополнительного наказания его лишили водительских прав на шесть месяцев. Это означает, что, прежде чем снова сесть за руль, ему придется заново сдавать теоретическую часть экзамена по вождению.
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что зимой дороги могут быть скользкими и такое превышение скорости — это игра со смертью. Правила дорожного движения существуют для того, чтобы обеспечить вашу собственную безопасность и безопасность других людей.