Министр окружающей среды сократил объем вырубки государственного леса
Министр окружающей среды Мадис Каллас подписал распоряжение о сокращении в ближайшие пять лет площади восстановительной рубки государственного леса с 10 490 га до 9 180 га.
Уменьшение площади восстановительной вырубки государственного леса в 2023–2027 годах в большей степени касается сосны, в меньшей степени — березы, осины и других пород деревьев. К запланированным 9180 га прибавится объем необходимых вырубок в связи с причиняемым короедами ущербом.
По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, лесопользование было более интенсивным, чем способна выдержать окружающая среда, и самый быстрый способ исправить ситуацию — сократить объем вырубки государственного леса. „Эстонский лес и природа достаточно долго ждали того момента, когда объем вырубки, наконец, сократится. Богатство леса — это не только получаемая из него древесина, но и природное разнообразие. В наших лесах обитает не менее 20000 видов, и это необходимо учитывать при ведении лесного хозяйства“, — отметил Каллас.
„Нынешняя коалиция договорилась о пересмотре объемов вырубки государственного леса и их изменении в случае необходимости. Эстония должна двигаться в направлении более устойчивого лесопользования, поэтому площадь восстановительной рубки необходимо сократить. Новый объем вырубки основан на предложениях Агентства по охране окружающей среды по минимальной площади восстановительной рубки“, — сказал Каллас. „Также в плане развития лесного хозяйства предусмотрено, что объемы вырубок постепенно должны снижаться. Мы хотели дождаться процесса реализации плана развития, но решение об объемах вырубки больше откладывать нельзя.“
По словам Мадиса Калласа, и в дальнейшем следует исходить из того, чтобы наше лесопользование становилось более устойчивым за счет сокращения объемов вырубок. „Как нынешняя коалиция, так и те, которые придут ей на смену, должны выступать за защиту многообразия природы в лесах, за то, чтобы древесину в Эстонии ценили выше, а также создавать в отрасли новые рабочие места и выплачивать справедливую компенсацию за земли собственников частных лесов, подпадающих под ограничения.“
В соответствии с Законом о лесе, министр окружающей среды должен ежегодно определять площадь оптимальной восстановительной рубки на следующие пять лет, в том числе площади по породам деревьев — сосен, елей, березняка и осинового леса.
Каллас представил правительству предложение о сокращении объемов вырубок 1 декабря 2022 года. Объем оптимальной площади восстановительной рубки государственного леса соответствует рекомендациям Агентства по охране окружающей среды.
RMK приветствует решение
Председатель правления Центра управления государственными лесами (RMK) Микк Марран доволен, что у RMK есть ясность в вопросе объемов вырубки государственного леса на пять предстоящих лет.
„Исходя из этого мы можем теперь точнее планировать нашу работу, - сказал он. - Также смогут более точно составить свои планы и наши партнеры, в том числе покупатели древесины“.
„Под опекой RMK находится почти половина лесов Эстонии, но наша доля в ежегодной вырубке составляет всего около трети“, - констатировал Марран.