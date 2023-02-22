Фонд скандального политика EKRE инвестирует пожертвования граждан в золото и серебро

Возглавляемый Варро Вооглайдом „Фонд защиты семьи и традиций“ вложил больше половины пожертвований — речь идет о нескольких сотнях тысяч евро — не в общественные проекты, а в золото и серебро.

Согласно последнему финансовому отчету SAPTK за 2021 год, фонд получил в позапрошлом году в общей сложности 656 747 евро в виде пожертвований.

Если годом ранее финансовые инвестиции возглавляемого Вооглайдом фонда оценивались в 60 050 евро, то сейчас они достигают уже 396 860 евро.