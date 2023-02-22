22.02.2023, 12:45
Фонд скандального политика EKRE инвестирует пожертвования граждан в золото и серебро
ФОТО: | Delfi Meedia
„Фонд защиты семьи и традиций“ (SAPTK), возглавляемый скандальным эстонским политиком партии EKRE и общественным деятелем Варро Вооглайдом, нынче стал настолько богатым, что большую часть полученных пожертвований инвестирует в драгоценные металлы, пишет dv.ee.
Возглавляемый Варро Вооглайдом „Фонд защиты семьи и традиций“ вложил больше половины пожертвований — речь идет о нескольких сотнях тысяч евро — не в общественные проекты, а в золото и серебро.
Согласно последнему финансовому отчету SAPTK за 2021 год, фонд получил в позапрошлом году в общей сложности 656 747 евро в виде пожертвований.
Если годом ранее финансовые инвестиции возглавляемого Вооглайдом фонда оценивались в 60 050 евро, то сейчас они достигают уже 396 860 евро.