105 СВОБОД | в Эстонии мы наслаждаемся свободами, о которых во многих местах можно только мечтать

Балтийская цепь тоже начиналась словом „свобода“. Его выкрикивали на трех языках один за другим несколько миллионов человек от Таллинна до Вильнюса. Свободы, о которых тогда мечтали, давно стали нашими. Однако жестокая война России в Украине - яркое напоминание о том, насколько хрупка свобода, потому что всегда где-то есть кто-то, кто хочет силой подчинить себе других.