105 СВОБОД | в Эстонии мы наслаждаемся свободами, о которых во многих местах можно только мечтать

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Вы понимаете, что такое свобода, когда ее лишают — так же, как вы начинаете ценить здоровые зубы, когда приходит зубная боль. У нас в Эстонии много свобод, о которых во многих частях мира можно только мечтать. Давайте же посмотрим, что это за свободы!
Балтийская цепь тоже начиналась словом „свобода“. Его выкрикивали на трех языках один за другим несколько миллионов человек от Таллинна до Вильнюса. Свободы, о которых тогда мечтали, давно стали нашими. Однако жестокая война России в Украине - яркое напоминание о том, насколько хрупка свобода, потому что всегда где-то есть кто-то, кто хочет силой подчинить себе других.