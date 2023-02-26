Закроют половину трамвайных маршрутов и перенаправят десятки автобусов. Как пережить транспортный коллапс?

После того как 7 марта начнется строительство трамвайной линии до порта Ванасадам, движение общественного транспорта в Таллинне будет существенно нарушено. Из-за строительства на полгода закроют два трамвайных маршрута, на 27 автобусных маршрутах возможны задержки.

Специалист по организации движения Марек Раннала, просмотрев документы, касающиеся строительства трамвайной линии до порта Ванасадам, не мог скрыть своего разочарования, не обнаружив в них требования минимизировать во время строительства влияние на общественный транспорт. „В документах про поставкам нет ни слова об организации движения общественного транспорта, - сказал Раннала, пояснив, что в имеющемся в исходных заданиях предварительном проекте имеется лишь пометка о том, что на следующем этапе проектирования следует позаботиться об организации движения во время строительства.