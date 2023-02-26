Новости Эстонии
26.02.2023, 18:30

Закроют половину трамвайных маршрутов и перенаправят десятки автобусов. Как пережить транспортный коллапс?

 (5)
Остановка «Хобуяама» стала самым узким местом в трамвайном движении.
Остановка «Хобуяама» стала самым узким местом в трамвайном движении.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Таллинн не включил в документы по поставкам условие о том, что строители должны как можно меньше препятствовать работе общественного транспорта, пишет „Зеленый портал“ издания Eesti Päevaleht.

После того как 7 марта начнется строительство трамвайной линии до порта Ванасадам, движение общественного транспорта в Таллинне будет существенно нарушено. Из-за строительства на полгода закроют два трамвайных маршрута, на 27 автобусных маршрутах возможны задержки.

Специалист по организации движения Марек Раннала, просмотрев документы, касающиеся строительства трамвайной линии до порта Ванасадам, не мог скрыть своего разочарования, не обнаружив в них требования минимизировать во время строительства влияние на общественный транспорт. „В документах про поставкам нет ни слова об организации движения общественного транспорта, - сказал Раннала, пояснив, что в имеющемся в исходных заданиях предварительном проекте имеется лишь пометка о том, что на следующем этапе проектирования следует позаботиться об организации движения во время строительства.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии