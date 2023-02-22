22.02.2023, 11:45
ФОТО | Bolt Drive предлагает разные цены на каршеринг, несмотря на то, что местоположение клиентов одинаковое
Добавлен комментарий Bolt
ФОТО:
Недавно пользователи Bolt Drive заметили, что цены на услугу, предлагаемые разным клиентам, различаются, несмотря на то, что локация у всех одинаковая. По словам представителей компании, Bolt проводил тестирование в сфере обслуживания клиентов, что и вызвало разницу в цене, пишет Ärileht.
Вчера Сирет Туула поделилась в своих социальных сетях наблюдением о том, что Bolt Drive показывает разные цены для разных людей, хотя местонахождение их одно и то же. У одного клиента самая дешевая машина высвечивалась по цене 0,13 евро в минуту, а у другого — 0,14 евро. У самой Туула приложение показало цену самого дешевого авто 0,15 евро за минуту.