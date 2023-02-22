ФОТО | Bolt Drive предлагает разные цены на каршеринг, несмотря на то, что местоположение клиентов одинаковое

Вчера Сирет Туула поделилась в своих социальных сетях наблюдением о том, что Bolt Drive показывает разные цены для разных людей, хотя местонахождение их одно и то же. У одного клиента самая дешевая машина высвечивалась по цене 0,13 евро в минуту, а у другого — 0,14 евро. У самой Туула приложение показало цену самого дешевого авто 0,15 евро за минуту.