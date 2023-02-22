Экономика
22.02.2023, 11:45

ФОТО | Bolt Drive предлагает разные цены на каршеринг, несмотря на то, что местоположение клиентов одинаковое

 
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Bolt Drive
Bolt Drive
ФОТО: Aivar Pau

Недавно пользователи Bolt Drive заметили, что цены на услугу, предлагаемые разным клиентам, различаются, несмотря на то, что локация у всех одинаковая. По словам представителей компании, Bolt проводил тестирование в сфере обслуживания клиентов, что и вызвало разницу в цене, пишет Ärileht.

Вчера Сирет Туула поделилась в своих социальных сетях наблюдением о том, что Bolt Drive показывает разные цены для разных людей, хотя местонахождение их одно и то же. У одного клиента самая дешевая машина высвечивалась по цене 0,13 евро в минуту, а у другого — 0,14 евро. У самой Туула приложение показало цену самого дешевого авто 0,15 евро за минуту.

Она также обратила внимание на условия использования Bolt Drive, где указано, что компания вправе устанавливать кредитный лимит на услуги по своему усмотрению и имеет исключительное право его изменять при условии, что эти изменения обоснованы и клиент об этом уведомлен.

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