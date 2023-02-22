День независимости Эстонии начнется с торжественного поднятия флага

На церемонии выступит спикер Рийгикогу Юри Ратас. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочтет студент третьего курса XXXI выпуска школы сценического искусства Эстонской музыкальной и театральной академии Хеле Палумаа.

Принять участие в церемонии приглашены президент Эстонской Республики Алар Карис, президент Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, президент Арнольд Рюйтель, члены парламента и правительства, представители конституционных институтов и дипломатического корпуса, Общество эстонского флага и руководство Сил обороны и Кайтселийта.

В Губернаторском саду будут выстроены группы защитников флага академических объединений, патриотических организаций и школ.

В исполнении хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра Таллиннской полиции прозвучат произведения „Eesti lipp“ Энна Вырка на слова Мартина Липпа, „Hoia, Jumal, Eestit“ Юхана Аавика на слова Александра Леопольда Раудкеппа, „Jää vabaks, Eesti meri“ Виктора Константина Оксфорда и „Kodumaa“ Раймунда Кулля на слова Михкеля Веске.

Церемония закончится ориентировочно в 8:06.

Прямую трансляцию с церемонии поднятия флага будут вести каналы ETV, ETV+ и Vikerraadio.