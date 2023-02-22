ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ | Секретная командировка в ЭР, тролли, кремлевская пропаганда, поддержка ЕKRE. Приспешники Пригожина вмешивались в выборы в Эстонии

Документами с газетой поделились Die Welt, Politico и другие издания, участвовавшие в изначальном исследовании. Бумаги показывают, что агенты влияния вмешивались в выборы в Эстонии и организовывали информационные операции в интересах Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Знала ли об этом сама партия, из документов неясно. Однако в них постоянно упоминается о „евроскептиках из EKRE“, деятельность которых „мы поддерживаем“, и о противниках партии, на которых нужно собрать и обнародовать компромат. Слово „евроскептики“ в этих документах всегда стоит рядом со словом „EKRE“.



Задним числом на основании доказательств из интернета можно сказать, что ряд приведенных в документе уловок и операций по оказанию влияния на выборах в Рийгикогу в марте 2019 года и выборах в Европарламент в мае того же года были реализованы.



В одном из рабочих планов от 2019 года EKRE упоминается постоянно. Несколько раз подчеркивается, что цель пропагандисткой операции — стимулировать поддержку партии.

В проекте описываются многочисленные аргументы, которые нужно было усилить: „В настоящее время ведется работа по следующим направлениям: евроскептицизм – проблемы в Эстонии из-за Евросоюза; проблемы с милитаризацией НАТО и Эстонии; парламентские выборы и их последствия; коалиционные переговоры и сомнения в результатах выборов; социальные проблемы; низкие пенсии, зарплаты, бедность; иммиграция и отток людей; исчезновение демократии“.