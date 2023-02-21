Elisa и Tele2 повышают цены на пакеты мобильной связи

„Чтобы сохранить разумные цены, мы планируем перевести как частных, так и бизнес-клиентов на более современные пакеты. Как для частных, так и для бизнес-клиентов изменение цены на новые пакеты останется на уровне около 15%, во многом это зависит от пакета“, - сказала Эстрин.