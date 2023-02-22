ВИДЕО | Прощай, политика! Виктория Ладынская-Кубитс рассказала, чем теперь будет заниматься

Ладынская-Кубитс сказала, что новость о том, что ее представили к награде, была для нее действительно неожиданной. „До сих пор сложно поверить“, - призналась она. По ее словам, от этого тепло и приятно на душе.

Вскоре Ладынская-Кубитс поставит точку в своей политической карьере. В избирательных списках Isamaa ее имени на этих выборах не будет. Вчера она как раз закончила отчет о том, что и как много было сделано в комиссии по культуре в Рийгикогу. Именной с этой комиссией она была связана в течение 8 лет.

Что же дальше? „Осмотрюсь и подумаю, каким будет следующий шаг. Безусловно, творческие проекты“, - сказала она и добавила, что многие планы были отложены и ждали своего часа.