ВИДЕО | Прощай, политика! Виктория Ладынская-Кубитс рассказала, чем теперь будет заниматься(1)
21 февраля президент Алар Карис вручил государственные награды. Орден государственного герба V степени получила и Виктория Ладынская-Кубитс, для которой эта награда также совпадает с окончанием большого этапа в жизни - она уходит из политики.
Ладынская-Кубитс сказала, что новость о том, что ее представили к награде, была для нее действительно неожиданной. „До сих пор сложно поверить“, - призналась она. По ее словам, от этого тепло и приятно на душе.
Вскоре Ладынская-Кубитс поставит точку в своей политической карьере. В избирательных списках Isamaa ее имени на этих выборах не будет. Вчера она как раз закончила отчет о том, что и как много было сделано в комиссии по культуре в Рийгикогу. Именной с этой комиссией она была связана в течение 8 лет.
Что же дальше? „Осмотрюсь и подумаю, каким будет следующий шаг. Безусловно, творческие проекты“, - сказала она и добавила, что многие планы были отложены и ждали своего часа.