Новости Эстонии
21.02.2023, 16:20

„Данные отсутствуют“. Счет жизням ушедших воевать в Украину эстонцев никто не ведет

 (14)
Украинские медики оказывают помощь раненому бойцу
Украинские медики оказывают помощь раненому бойцу
ФОТО: MARKO DJURICA | REUTERS

Продолжающаяся уже год война унесла тысячи жизней. Счет ушедших в Украину добровольцами эстонских бойцов никто не ведет, пишет Delfi.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, насколько он знает, Эстонская Республика воинов-добровольцев, уезжающих в Украину, не регистрирует, поэтому он не может говорить о числе погибших в войне. „Я знаю только об одном погибшем, который умер на украинско-российской войне, но на более раннем этапе“, - сказал Рейнсалу.

Пресс-секретарь Министерства обороны Андра Нылвак также сообщила, что Минобороны ЭР учета добровольцев не ведет. Она сказала, что добровольцы едут в Украину скорее через различные НКО, и Минобороны данные об уехавших на войну эстонцах не собирает.

Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии