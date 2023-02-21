21.02.2023, 16:20
„Данные отсутствуют“. Счет жизням ушедших воевать в Украину эстонцев никто не ведет(14)
ФОТО: MARKO DJURICA | REUTERS
Продолжающаяся уже год война унесла тысячи жизней. Счет ушедших в Украину добровольцами эстонских бойцов никто не ведет, пишет Delfi.
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, насколько он знает, Эстонская Республика воинов-добровольцев, уезжающих в Украину, не регистрирует, поэтому он не может говорить о числе погибших в войне. „Я знаю только об одном погибшем, который умер на украинско-российской войне, но на более раннем этапе“, - сказал Рейнсалу.