„Данные отсутствуют“. Счет жизням ушедших воевать в Украину эстонцев никто не ведет

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, насколько он знает, Эстонская Республика воинов-добровольцев, уезжающих в Украину, не регистрирует, поэтому он не может говорить о числе погибших в войне. „Я знаю только об одном погибшем, который умер на украинско-российской войне, но на более раннем этапе“, - сказал Рейнсалу.