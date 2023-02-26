Новости Эстонии
26.02.2023, 20:12

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Можно ли отказаться от наследства, как это сделать и каковы последствия?

 
Priidu Pärna
notar, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige
Евгения Парв
перевод
От наследства можно отказаться у любого нотариуса
От наследства можно отказаться у любого нотариуса
ФОТО: Freedomz | Shutterstock

„Мой брат на протяжении жизни был одиноким человеком, не был женат, у него не было детей, но последние три года он жил в своей квартире с гражданской супругой. Квартира оформлена на брата и, насколько мне известно, долгов на ней нет. Брат не оставил завещания.

Сейчас брат умер и я, его сестра, наверное, единственная наследница, потому что наши родители тоже умерли, братьев и сестер больше нет. Но я не хочу наследовать имущество брата, потому что тогда я унаследую квартиру, в которой живет его спутница жизни.

Если я хочу отказаться от наследства, какие шаги мне следует предпринять? Могу ли я пойти к любому нотариусу и заявить, что отказываюсь от наследства? Можно ли отказаться от наследства, даже если никто не инициировал процедуру наследования? Через сколько месяцев после смерти брата я имею право отказаться от наследства? А что будет с квартирой брата и счетом в банке?

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