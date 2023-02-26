ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Можно ли отказаться от наследства, как это сделать и каковы последствия?

Сейчас брат умер и я, его сестра, наверное, единственная наследница, потому что наши родители тоже умерли, братьев и сестер больше нет. Но я не хочу наследовать имущество брата, потому что тогда я унаследую квартиру, в которой живет его спутница жизни.

Если я хочу отказаться от наследства, какие шаги мне следует предпринять? Могу ли я пойти к любому нотариусу и заявить, что отказываюсь от наследства? Можно ли отказаться от наследства, даже если никто не инициировал процедуру наследования? Через сколько месяцев после смерти брата я имею право отказаться от наследства? А что будет с квартирой брата и счетом в банке?