26.02.2023, 20:12
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Можно ли отказаться от наследства, как это сделать и каковы последствия?
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„Мой брат на протяжении жизни был одиноким человеком, не был женат, у него не было детей, но последние три года он жил в своей квартире с гражданской супругой. Квартира оформлена на брата и, насколько мне известно, долгов на ней нет. Брат не оставил завещания.
Сейчас брат умер и я, его сестра, наверное, единственная наследница, потому что наши родители тоже умерли, братьев и сестер больше нет. Но я не хочу наследовать имущество брата, потому что тогда я унаследую квартиру, в которой живет его спутница жизни.