22.02.2023, 13:15
Знания антрополога и навыки художника: ФБР рассказало, как создавалась 3D-модель головы женщины, останки которой нашли в Нымме(21)
ФОТО: FBI
Около года понадобилось американским специалистам на то, чтобы создать трехмерную модель головы убитой женщины, скелет которой был обнаружен в столичном районе Нымме. ФБР рассказало изданию Eesti Ekspress, как шла работа над реконструкцией лица жертвы, и почему эта технология требует так много времени.
В прошлом году криминальная полиция Пыхьяской префектуры, надеясь установить личность убитой женщины и раскрыть совершенное тридцать лет назад преступление, отправила экспертам Федерального бюро расследований США (ФБР) череп. Эстонская полиция впервые прибегла к такой форме сотрудничества.