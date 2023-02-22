ЧП и криминал
22.02.2023, 13:15

Знания антрополога и навыки художника: ФБР рассказало, как создавалась 3D-модель головы женщины, останки которой нашли в Нымме

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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: трехмерная модель головы передает прижизненные черты лица человека и подчеркивает признаки, которые могут помочь в установлении личности жертвы.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: трехмерная модель головы передает прижизненные черты лица человека и подчеркивает признаки, которые могут помочь в установлении личности жертвы.
ФОТО: FBI

Около года понадобилось американским специалистам на то, чтобы создать трехмерную модель головы убитой женщины, скелет которой был обнаружен в столичном районе Нымме. ФБР рассказало изданию Eesti Ekspress, как шла работа над реконструкцией лица жертвы, и почему эта технология требует так много времени.

В прошлом году криминальная полиция Пыхьяской префектуры, надеясь установить личность убитой женщины и раскрыть совершенное тридцать лет назад преступление, отправила экспертам Федерального бюро расследований США (ФБР) череп. Эстонская полиция впервые прибегла к такой форме сотрудничества.

Кристина Пуллен из пресс-бюро ФБР рассказала еженедельнику Eesti Ekspress, как художник судебной экспертизы изготавливает по черепу трехмерное изображение и насколько реалистичным будет результат.

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