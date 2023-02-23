ВИДЕО | Тоом и Одинец рассказали, когда пенсии вырастут до 1200 евро(31)
В предвыборных дебатах RusDelfi Яна Тоом (Центристская партия) и Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) рассказали, когда и при каких условиях вырастут пенсии. Смотрите видео!
Одно из обещаний социал-демократов - это поднять пенсию по старости до 1200 евро, но не меньше, чем 50% от средней зарплаты. Центристы обещают пенсию по старости до 1000 евро к 2027 году. Почему так мало?
Яна Тоом: Понимаете, в чем дело. Мы рассчитали, мы считали и нам рассчиталось, что больше нереально. Если мы пообещаем больше, мы соврем. Мысль была простая. При этом я хочу, чтобы все зарубку себе поставили, что пенсию обещают поднять все партии, вообще исключений нет. И это, конечно, то обещание, которое должно быть выполнено при любом составе коалиции. Хотя нельзя брать предвыборную программу, как свод обещаний. Это список тем, с которыми мы идем на переговоры. И там неизбежно возникает компромисс, кто-то отступил, кто-то победил. Это обещают все. Я думаю, глядя на цифры, что 1200 евро не случится, потому что 1200 обещают только вы и EKRE, а вы с ними в коалицию не пойдете.
Эдуард Одинец: Я могу объяснить, почему у нас оно (обещание о размере пенсии) чуть выше, чем у других партий. Наше обещание идет в связке с желанием поднять минимальную заработную плату. Тогда будут расти заработные платы, а из-за роста заработной платы, поступления социального налога, пенсии будут повышаться в более быстром темпе, чем они повышались бы с минимальной заработной платы.
Яна Тоом: Это очень сильно касается будущих пенсионеров. Если у молодого Виталия Бесчастного начнет повышаться соцналог, его пенсия повысится до 1200 евро к тому времени, как он на нее выйдет.
Эдуар Одинец: Нет, на самом деле у нас же пенсия индексируется каждый год. В том числе из-за поступлений в прошлом году социального налога. Естественно, пенсия моя, ваша и Виталия будет повышаться лет через много. Но нынешних пенсионеров это касается тоже, если повышается заработная плата всех работающих граждан страны.
Яна Тоом: Но не до 1200.
Эдуард Одинец: Я думаю, это совершенно реально.
Яна Тоом: Это реально, но только такой коалиции не будет.
Центристы не обещают, чтобы минималка поднялась до 1200. Почему?
Яна Тоом: Дело в том, что у нас странным каким-то образом почему-то внутри Эстонии как будто никто не заметил, что принята директива ЕС о повышении минимальной заработной платы. Согласно которой, минимальная заработная плата должны достигнуть в ближайшем будущем, а это не 10 лет, это 4-5 лет, либо 50% от медианной, либо 60% от минимальной. По сегодняшним цифрам, в Эстонии - это +125 евро к минималке автоматом.
Плюс надо увеличить количество людей, покрытых коллективными договорами до 80%, у нас сейчас 19%. То есть это усиление профсоюзов. И в этом смысле, скажем, Петерсон (Пеэп Петерсон, министр социальных дел) мой любимый социал-демократ после Эдуарда, он бывший профсоюзный лидер и он прекрасно эти вещи понимает. Но в коалиции с реформистами, я думаю, это сделать нереально.
Для реформистов профсоюзы - это красная тряпка. Они верят в невидимую руку рынка, а мы в нее не верим, потому что невидимая рука рынка - это чушь собачья. Профсоюзы - это сила.
Эдуард Одинец: Как мы уже говорили тут, это все вопрос переговоров, договоренностей, компромиссов, каким образом это все будет выглядеть, мы увидим через практически две недели.