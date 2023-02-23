ВИДЕО | Тоом и Одинец рассказали, когда пенсии вырастут до 1200 евро

Одно из обещаний социал-демократов - это поднять пенсию по старости до 1200 евро, но не меньше, чем 50% от средней зарплаты. Центристы обещают пенсию по старости до 1000 евро к 2027 году. Почему так мало?



Яна Тоом: Понимаете, в чем дело. Мы рассчитали, мы считали и нам рассчиталось, что больше нереально. Если мы пообещаем больше, мы соврем. Мысль была простая. При этом я хочу, чтобы все зарубку себе поставили, что пенсию обещают поднять все партии, вообще исключений нет. И это, конечно, то обещание, которое должно быть выполнено при любом составе коалиции. Хотя нельзя брать предвыборную программу, как свод обещаний. Это список тем, с которыми мы идем на переговоры. И там неизбежно возникает компромисс, кто-то отступил, кто-то победил. Это обещают все. Я думаю, глядя на цифры, что 1200 евро не случится, потому что 1200 обещают только вы и EKRE, а вы с ними в коалицию не пойдете.



Эдуард Одинец: Я могу объяснить, почему у нас оно (обещание о размере пенсии) чуть выше, чем у других партий. Наше обещание идет в связке с желанием поднять минимальную заработную плату. Тогда будут расти заработные платы, а из-за роста заработной платы, поступления социального налога, пенсии будут повышаться в более быстром темпе, чем они повышались бы с минимальной заработной платы.



Яна Тоом: Это очень сильно касается будущих пенсионеров. Если у молодого Виталия Бесчастного начнет повышаться соцналог, его пенсия повысится до 1200 евро к тому времени, как он на нее выйдет.



Эдуар Одинец: Нет, на самом деле у нас же пенсия индексируется каждый год. В том числе из-за поступлений в прошлом году социального налога. Естественно, пенсия моя, ваша и Виталия будет повышаться лет через много. Но нынешних пенсионеров это касается тоже, если повышается заработная плата всех работающих граждан страны.



Яна Тоом: Но не до 1200.



Эдуард Одинец: Я думаю, это совершенно реально.



Яна Тоом: Это реально, но только такой коалиции не будет.



Центристы не обещают, чтобы минималка поднялась до 1200. Почему?