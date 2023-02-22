ДЕБАТЫ | „Наперсточники“ и „антиэстонская деятельность“. Яна Тоом против Эдуарда Одинца

Министр государственного управления Рийна Солман из партии Isamaa предложила ввести государственный контроль над Ида-Вирумаа. Яна Тоом ей жестко ответила, раскритиковав партию Isamaa и реформистов. Почему состоящие в коалиции социал-демократы остались в стороне?

Яна Тоом:

Министр внутренних дел, социал-демократ Лаури Ляэнеметс высылает из страны человека с „серым“ паспортом, что запрещено всеми международными конвенциями. Хотя Ляэнеметсу, по моему мнению, самое место в EKRE, но это вам виднее, кого вы там выбираете себе председателем. Я с большой симпатией отношусь к Евгению Осиновскому. У соцдемов есть разумные люди. Вот, Эдуард Одинец - разумный человек. Но эти разумные люди не оказывают достаточного давления на свою партию, чтобы держать ее в колее. Потому что у центристов тоже некоторые люди относятся по-разному, например, к русскому образованию. Надо с ними работать, надо им объяснять, тогда эти веши попадают в программу партии. Но социал-демократы не безнадежны.

Эдуард Одинец:

Я думаю, Яна преувеличивает по поводу Ляэнеметса. Он один из самых больших противников EKRE. Он много критикует EKRE. Он в правильной партии. Мы должны понимать, что когда ты находишься в правительственной коалиции, то приходится иногда делать неприятные и неправильные решения. Очень многие решения, которые делало это правительство, Ляэнеметс открыто критиковал. Заявление Рийны Солман совершенно неправильные и неподобающие. Она должна стремиться к развитию самоуправлений, а не наоборот.

Я доверяю нашим органам правопорядка, доверяю нашей полиции. Очевидно, что для высылки были основания и они подкреплены законодательством. Вопросы высылки кого-либо не решает министр в нашей стране. Это решает полиция, соответствующие органы.

Яна Тоом:

Простите, а что делает министр?

Эдуард Одинец:

Министр - это политическая фигура, которая задает направление деятельности.

Яна Тоом: