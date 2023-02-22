ДЕБАТЫ | „Наперсточники“ и „антиэстонская деятельность“. Яна Тоом против Эдуарда Одинца(20)
В предвыборных дебатах RusDelfi встретились кандидаты от Ида-Вирумаа Яна Тоом (Центристская партия) и Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия). Темы - развитие региона, сланцевая промышленность и строительство четырехполосного шоссе Таллинн - Нарва. Смотрите видео!
Министр государственного управления Рийна Солман из партии Isamaa предложила ввести государственный контроль над Ида-Вирумаа. Яна Тоом ей жестко ответила, раскритиковав партию Isamaa и реформистов. Почему состоящие в коалиции социал-демократы остались в стороне?
Яна Тоом:
Министр внутренних дел, социал-демократ Лаури Ляэнеметс высылает из страны человека с „серым“ паспортом, что запрещено всеми международными конвенциями. Хотя Ляэнеметсу, по моему мнению, самое место в EKRE, но это вам виднее, кого вы там выбираете себе председателем. Я с большой симпатией отношусь к Евгению Осиновскому. У соцдемов есть разумные люди. Вот, Эдуард Одинец - разумный человек. Но эти разумные люди не оказывают достаточного давления на свою партию, чтобы держать ее в колее. Потому что у центристов тоже некоторые люди относятся по-разному, например, к русскому образованию. Надо с ними работать, надо им объяснять, тогда эти веши попадают в программу партии. Но социал-демократы не безнадежны.
Эдуард Одинец:
Я думаю, Яна преувеличивает по поводу Ляэнеметса. Он один из самых больших противников EKRE. Он много критикует EKRE. Он в правильной партии. Мы должны понимать, что когда ты находишься в правительственной коалиции, то приходится иногда делать неприятные и неправильные решения. Очень многие решения, которые делало это правительство, Ляэнеметс открыто критиковал. Заявление Рийны Солман совершенно неправильные и неподобающие. Она должна стремиться к развитию самоуправлений, а не наоборот.
Я доверяю нашим органам правопорядка, доверяю нашей полиции. Очевидно, что для высылки были основания и они подкреплены законодательством. Вопросы высылки кого-либо не решает министр в нашей стране. Это решает полиция, соответствующие органы.
Яна Тоом:
Простите, а что делает министр?
Эдуард Одинец:
Министр - это политическая фигура, которая задает направление деятельности.
Яна Тоом:
Подождите, я сейчас ничего не хочу знать о деятельности Сергея Чаулина, это сейчас не важно. У него „серый“ паспорт. То есть той страны, которая готова была его принять - не существует в природе. Что сделали подчиненные вашего министра, вот эти самые органы? Они оказали медвежью услугу. Они дали ему паспорт и отправили его на мост. В Россию пускают с „серым“ паспортом без визы. Если бы паспорт действовал меньше 6 месяцев, то россияне бы его не пустили. Но вот эти самые органы - они его отправили, а потом аннулировали паспорт. Так ведут себя только наперсточники. И у нас в стране около 67 тысяч людей без гражданства. Они теперь думают, а что, так можно было? У нас есть Сергей Середенко, который тоже что-то делал. Он сидит в тюрьме. Почему на Чаулина нельзя было завести уголовное дело?
Эдуард Одинец:
Яна, вы несколько раз сказали, что не знаете, чем он занимался. Я повторю, я доверю полиции безопасности. Мы можем долго об этом спорить. Но люди, которые ведут антиэстонскую деятельность, им нет места на территории Эстонии.
Яна Тоом:
Я задам вопрос Эдуарду Одинцу. Людей с „серым“ паспортом высылать из Эстонии можно?
Эдуард Одинец:
Мы не говорим о массовой высылке, которой пугают сейчас наших людей.
Яна Тоом:
Одного выслали, значит и других можно. Мы всегда знали, что человек с „серым“ паспортом защищен. Теперь мы этого не знаем. Вы считаете, что можно?
Эдуард Одинец:
Я считаю, человека, который ведет антиэстонскую деятельность - можно выслать.
Яна Тоом:
Ведет антиэстонскую деятельность и имеет „серый паспорт“?
Эдуард Одинец:
Я не знаю этих деталей. Нужно почитать решение и прочитать пояснительную записку. Все решения приняты в соответствии с законодательством.
Что нужно сделать, чтобы приграничный регион продолжил развиваться, когда отношения с Россией не будут улучшаться еще долгие годы.
Яна Тоом:
Нужно поддерживать предпринимателей. Нужно, наконец, построить дорогу. Сейчас ехать просто страшно. Когда Таави Аас был министром экономики - дорога должна была быть построена к 2030 году. Опять, камень в огород правительства - в планах этого больше нет. Это не приоритет. А на шоссе Таллинн-Нарва на каждом километре произошло ДТП со смертельным исходом. Нужно запускать больше поездов. Невозможно ехать стоя в электричке. В следующем году поступят шесть новых поездов, вероятно, частота движения увеличится.
Главное - это наша риторика. Идет война, Россия напала на Украину, это мы все знаем. Но когда мы говорим, что это прифронтовой регион - наверное, инвесторов мы этим не привлекаем. Как найти баланс, не очень понятно. Я вчера ехала в Таллинн и навстречу ехала военная техника. Я подумала, будь я инвестором - я бы вложилась туда, куда они едут? Ну, вряд ли. Главное - деньги, налоговые льготы и так далее.
Эдуард Одинец:
Деньги - всегда самое главное. Важно еще создать условия, чтобы эти деньги использовать. Я полностью согласен, что нужно улучшать транспортное сообщение. Мы говорим об участке дороги Йыхви-Нарва, до районов Ляэне-Вирумаа с дорогой все нормально. В программах всех партий записаны улучшения дорожных условий. Нужно привлекать инвесторов. Хоть и редко, но уже открываются новые предприятия, планируется открытие новых заводов. Это благодаря фонду справедливого перехода. Я думаю, это та вещь, которая может помочь Ида-Вирумаа. Что касается туризма, то внутренний эстонский туризм - вырос. Ида-Вирумаа становится более популярным местом отдыха для жителей других регионов Эстонии.
Отвечу на критику, что новое правительство отменило строительство четырехполосного шоссе. Сейчас отменили строительство вообще каких-либо шоссе. Если посмотреть на программу ремонта дорог, то она пустая из-за нехватки денег. Здесь не нужно говорить, что только в Ида-Вирумаа закрыли этот проект, нет, их закрыли по всей Эстонии.
Может ли правительство уплотнить расписание поездов Таллинн-Нарва?
Яна Тоом:
Дело в том, что так называемые „морковки“ (прозвище оранжевых поездов Elron - прим. RusDelfi) нельзя увеличить, туда нельзя прицепить дополнительный вагон. Они такие, какие есть. Новые поезда заказаны при центристком правительстве и будут к 2024 году. Их нельзя купить, их нужно изготовить.
Эдуард Одинец:
Нынешнее правительство тоже заказало новые поезда, но их только начали изготавливать. Как мне видится, любое правительство считает железнодорожные транспорт - приоритетным. Одно из направлений - Северо-Восток. Я очень надеюсь, что не придется больше стоять в поезда. И мне приходилось стоять, сидячих мест мало.
Смотрите видеодебаты целиком!