Рапорт: нехватка учителей и специалистов ограничивает возможности обучения украинских детей

Эстонские школы, принявшие учеников из Украины, оценивают их адаптацию как успешную или относительно успешную. „Больше всего детей военных беженцев из Украины насчитывают самоуправления, где и ранее количество учеников на одного учителя было наиболее высоким. Это обострило проблему с нехваткой учителей и их чрезмерной нагрузкой. Основные проблемы для учителей – это языковой барьер и преподавание в двуязычном классе, значительные различия между украинской и эстонской программой обучения и необходимость в дополнительных занятиях с украинскими детьми“, – отметила эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико.

Рабочую нагрузку на эстонских учителей смягчают работники сферы образования из Украины и волонтеры из числа беженцев, которые помогают переводить учебные материалы, проводить уроки или действуют в качестве опорных лиц для учеников. 104 военных беженца устроились работать в эстонские школы учителями.

По состоянию на середину февраля в эстонских учебных заведениях в общей сложности обучались 8463 украинских ребенка, что в среднем соответствует 3% всех учеников. Больше всего украинских учеников – в Харьюмаа; там дети украинских военных беженцев составляют 4% учащихся. Порядка половины (45,5%) находящихся в Эстонии украинских детей учатся в Таллинне. Далее по числу украинских учеников следуют Тарту (9,9%) и Пярну (4,5%).

Десять самоуправлений, лидирующих по числу украинских учеников:

1. Город Таллинн 3850

2. Город Тарту 839

3. Город Пярну 381

4. Город Кохтла-Ярве 240

5. Город Маарду 189

6. Город Раквере 181

7. Волость Сааремаа 175

8. Город Нарва 158

9. Город Силламяэ 117

10. Волость Ляэне-Харью 110

63% украинских детей учатся на эстонском языке. „Следует уточнить, что даже если дети учатся в школе с эстонским языком обучения, их обучение может в определенном объеме проходить на русском или украинском языке и больша́я часть учеников учится по методу языкового погружения“, – отметила Киндсико.