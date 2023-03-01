„Мы будем держаться до последнего“. Как справляется частный бизнес в разгар энергокризиса
Пандемия COVID-19 повлекла за собой массовую остановку предприятий, а война в Украине и последовавший за ней энергокризис оставил множество компаний в убытке. RusDelfi поговорил с предпринимателями частного бизнеса, и узнал как происходит развитие бизнеса в кофейне и магазине военного снаряжения.
О небольшой кофейне рядом с автовокзалом знают многие – особенно если вы живете или работаете в О небольшой кофейне рядом с автовокзалом знают многие – особенно если вы живете или работаете в центре. „Здесь лучший кофе в городе“ - такими словами мне рекомендовала заведение знакомая. С тех пор я слышала подобную оценку не от одного человека. Кафе существует уже 4 года - открылось оно за год до пандемии. Однако „разогнаться“ за это время с имеющимися ресурсами было невозможно.
„Честно говоря, разогнаться можно тогда, когда много денег. Если у тебя есть средства, ты можешь охватить все направления по развитию кафе сразу. Мои же сложности были в том, что у меня был очень ограничен стартовый капитал. Некоторые спрашивают, рискованно ли было открывать кафе? Нет, не рискованно, это в каком-то смысле было просто самоубийство,“ – отмечает владелец кафе Precious Тофик.