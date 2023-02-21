Три недели нарушения закона при участии полиции: участник процесса выдачи ID-карт пожаловался в госорганы на себя самого

С пятницы прошлой недели ID-карты снова выдаются лишь только в тех местах, куда большинству эстоноземельцев нужно ехать специально – в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA). Возможность получить документ в инфопунктах магазинов Selver была глотком свежего воздуха, пока один из участников процесса не сообщил о нарушении, которое сам же и совершил, получив в благодарность за честность предписание.