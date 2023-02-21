Три недели нарушения закона при участии полиции: участник процесса выдачи ID-карт пожаловался в госорганы на себя самого
С пятницы прошлой недели ID-карты снова выдаются лишь только в тех местах, куда большинству эстоноземельцев нужно ехать специально – в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA). Возможность получить документ в инфопунктах магазинов Selver была глотком свежего воздуха, пока один из участников процесса не сообщил о нарушении, которое сам же и совершил, получив в благодарность за честность предписание.
15 февраля Департамент государственной инфосистемы (RIA) сделал предписание АО SK ID Solutions, отвечающему за сертификацию ID-карт, обязав предприятие приостановить выдачу сертификатов ID-карт на информационных стойках магазинов Selver, а также признать недействительными сертификаты, уже выданных в Selver карт. В итоге те документы, которые люди уже могли получить в этих пунктах выдачи, признаны недействительными и их заменят.