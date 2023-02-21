Maxima заявила о снижении цен на множество эстонских молочных продуктов

„Различные молочные продукты можно найти на столе почти каждой живущей в Эстонии семьи, и мы решили, что Maxima Eesti будет способствовать тому, чтобы люди находили на полках самые свежие, вкусные местные молочные продукты по очень хорошим ценам. Таким образом мы способствуем уменьшению влияния инфляции, и сотни тысяч соотечественников могут наслаждаться вкусными молочными продуктами по еще более выгодной цене, чем раньше“, – сказала генеральный директор Maxima Eesti Кристина Мустонен.

„Для нас очень важно предлагать свежие и местные молочные продукты, и прямо сейчас, в преддверии годовщины Эстонской Республики, мы рады порадовать клиентов кампанией скидок на молочные продукты. Сегодня ассортимент молочных продуктов Maxima Eesti состоит преимущественно из местной продукции“, – добавила Кристина Мустонен.



„Этой кампанией мы говорим спасибо тем клиентам, которые поддерживают эстонских производителей молочной продукции и покупают эстонские продукты для своей семьи“, – сказала генеральный директор.

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