Выборы на пороге: информацию о голосовании можно получить в электронном регистре народонаселения

С помощью услуги регистра народонаселения „Моя избирательная информация“ все желающие могут проверить, числятся ли они в списке избирателей на предстоящих выборах, а также узнать, где и когда они могут проголосовать. Для этого нужно зайти в электронную среду регистра народонаселения и выбрать меню „Мои данные“ (Мои данные -> Моя избирательная информация -> Посмотреть данные).

На сайте можно получить информацию о том, в каком округе избиратель может проголосовать, где находятся избирательные участки и как они работают. Списки избирателей на выборах в Рийгикогу были составлены исходя из данных регистра народонаселения по состоянию на 3 февраля.

Таллинн разделен на три избирательных округа. В избирательный округ №1 входят районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне, в округ №2 - Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита, а в избирательный округ №3 – районы Мустамяэ и Нымме.

К 23 февраля Министерство внутренних дел вышлет избирателям информационный бюллетень. Электронный инфобюллетень будет отправлен тем, кто переадресовал свой адрес электронной почты в среде eesti.ee или указал его в регистре народонаселения, остальные избиратели получат информационный бюллетень в бумажном виде.

Если избиратель не получил информационный бюллетень до 23 февраля, то ему следует проверить свои данные в электронном регистре народонаселения, позвонить по телефону 612 4444 или обратиться в районную управу.

Неделя парламентских выборов начнется в понедельник, 27 февраля - в Таллинне откроется 24 избирательных участка для всех избирателей, вне зависимости от места жительства. Электронное голосование будет проходить с 9.00 понедельника, 27 февраля, до 20.00 субботы, 4 марта, на сайте valimised.ee . Проголосовать можно с помощью мобильного ID или ID-карты. В воскресенье, 5 марта, проголосовать можно будет с помощью бумажного бюллетеня.