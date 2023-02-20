ЧП и криминал
20.02.2023, 18:33

Полиция просит помощи свидетелей происшествия с горящим автомобилем на Ярвевана

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Сегодня утром в Таллинне на шоссе Ярвевана загорелся автомобиль Volkswagen . Скорая помощь доставила в больницу 58-летнего водителя автомобиля, состояние которого оценивается как тяжелое.

Полиция просит всех участников дорожного движения, у которых на видеорегистратор мог попасть серый Volkswagen Tiguan в районе половины восьмого утра перед пожаром или на Тартуском шоссе во время пожара на Ярвевана, сообщить об этом по электронной почте pohja.vihje@politsei.ee или позвонить по номеру 53422905.

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