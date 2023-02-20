Полиция просит помощи свидетелей происшествия с горящим автомобилем на Ярвевана

Полиция просит всех участников дорожного движения, у которых на видеорегистратор мог попасть серый Volkswagen Tiguan в районе половины восьмого утра перед пожаром или на Тартуском шоссе во время пожара на Ярвевана, сообщить об этом по электронной почте pohja.vihje@politsei.ee или позвонить по номеру 53422905.